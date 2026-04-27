Carne y Vino: la parrilla más famosa de Argentina cumplió 2 años en Mendoza

Cuando hace dos años La Cabrera decidió desembarcar en Mendoza, lo hizo con la misión de traer su reconocida cocina y el propósito claro de integrar su estilo inconfundible al corazón de la provincia.

Una auténtica Casa de Carnes en el KM 0

Ubicada estratégicamente dentro del Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, La Cabrera Mendoza ofrece un entorno cálido y distendido.

Se trata de un punto de encuentro pensado tanto para el turista que visita la ciudad como para el mendocino que busca celebrar un momento especial o simplemente hacer una pausa en su rutina semanal.

En Mendoza, este proyecto se materializó en una franquicia planificada desde cero. Bajo la gerencia de Welkin Prieto y el liderazgo en cocina de la Chef Ejecutiva Lucía Requena, la propuesta se sostiene sobre un eje fundamental: la estrecha relación entre la carne y el vino.

Un sueño que nació en Palermo y recorre el mundo

La historia de lo que hoy disfrutamos en Mendoza comenzó hace más de dos décadas en una esquina de Palermo, en Buenos Aires. Allí, Gastón Riveira, un verdadero artista de la parrilla, se animó a mirar el asado de siempre con ojos nuevos, transformándolo en una experiencia de culto.

La visión de un sueño personal llevó a La Cabrera a países como Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Filipinas, México, Paraguay y Perú.

Una despedida con ADN mendocino

En La Cabrera, los detalles cuentan una historia. Todos conocemos su marca registrada: ese chupetín que endulza la salida y cierra la experiencia. Sin embargo, para este segundo aniversario en la provincia, el equipo quiso rendir un homenaje a la tierra que los recibió con los brazos abiertos.

"En La Cabrera, la despedida es tan importante como el primer bocado. Al cumplir estos dos años en Mendoza, quisimos cruzar nuestra tradición con lo mejor de la provincia. Así nacieron nuestros chupetines de Malbec: un detalle distinto y súper original que creamos especialmente para agradecer a quienes nos eligen todos los días, despidiéndolos con un sabor muy nuestro" , explican desde la casa.