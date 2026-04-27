Reconocimiento: Trivento fue elegida entre las empresas más exitosas de Argentina

Bodega Trivento fue distinguida en la cuarta edición de Mejores Empresas de Argentina (MEdA), el programa impulsado por Deloitte que reconoce a compañías medianas privadas por su desempeño integral y sostenido en el tiempo.

En un escenario desafiante para las empresas argentinas, el reconocimiento pone en valor la capacidad de sostener resultados, tomar decisiones consistentes y proyectar el negocio con visión de largo plazo. Trivento integró el grupo de 23 empresas seleccionadas a nivel nacional, representando al sector vitivinícola dentro del listado 2025.

El programa evalúa múltiples dimensiones del negocio y se apoya en varios indicadores. Analiza el equilibrio entre resultados financieros, solidez operativa, eficiencia y capacidad de adaptación al entorno.

En el caso de Trivento, el proceso validó un modelo construido con consistencia, que combina escala internacional con una fuerte impronta local.

Desde la conducción de la compañía, el reconocimiento se interpreta como una confirmación del rumbo estratégico adoptado en los últimos años.

“Este reconocimiento refleja el trabajo de un equipo que entiende que la excelencia no está solo en los resultados, sino en la manera de lograrlos. La evaluación fue integral, sobre procesos, gestión, personas y estándares. Que Trivento haya sido validada en cómo hace las cosas confirma que el desempeño sostenido no es casualidad, sino consecuencia de una cultura de trabajo sólida y profesional”, afirmó Marcos Jofré, CEO de Trivento.



La evolución de la bodega se apoya en tres ejes transversales: la calidad de sus vinos, desarrollados a partir de un trabajo profundo en viñedos y procesos enológicos; la innovación constante, tanto en productos como en la forma de producir y operar; y una conexión genuina con sus públicos, desde los consumidores hasta los equipos que hacen posible cada proyecto.

“Es fruto del esfuerzo sostenido y del trabajo en equipo a lo largo del tiempo, con el compromiso de buscar la excelencia en el negocio”, señaló Alejandro Montarcé, gerente de Administración y Finanzas de Trivento.

Ese enfoque se refleja también en los resultados comerciales. Trivento lidera el consumo de vino argentino en los mercados internacionales por quinto año consecutivo, mientras continúa fortaleciendo su desarrollo interno con inversiones en personas, viñedos y prácticas responsables.

Sobre Mejores Empresas de Argentina (MEdA)

Mejores Empresas de Argentina forma parte del programa global Best Managed Companies, nacido en Canadá en 1993 y presente hoy en más de 45 países. A nivel local, no solo distingue a las empresas seleccionadas, sino que promueve la mejora continua a través de un proceso de evaluación exigente y comparativo.

En esta cuarta edición participaron 106 empresas de todo el país. De ellas, 57 avanzaron a la etapa de documentación y 35 fueron evaluadas por un Comité Técnico multidisciplinario. El análisis se realizó a partir del Mapa de Valor de Deloitte, que contempla cinco impulsores clave: crecimiento en ventas, margen operativo, eficiencia en la administración de activos, manejo de fortalezas y del contexto externo, y talento y sostenibilidad.

Tras ese proceso, Trivento fue incluida en el listado oficial de Mejores Empresas de Argentina 2025.