La mesa está servida: se viene el primer Encuentro mendocino de Bodegones

Godoy Cruz no solo sopla 171 velitas; lo hace con la mesa servida. En el marco de los festejos por su aniversario, se anunció el lanzamiento del Bodeglotón, el 1º Encuentro Mendocino de Bodegones.

La cita promete reunir la esencia de la cocina tradicional en un evento que fusiona identidad, historia y sabores definidos.

Tras haber sido declarada formalmente como «Capital de la Gastronomía», Godoy Cruz reafirma su posición como polo culinario. Esta iniciativa, organizada en conjunto por el Municipio, el sector privado y el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA Filial Mendoza), busca potenciar a los comercios locales y crear un puente directo entre productores y comensales.

Una carta para todos los gustos

Desde las 19, el Espacio Arizu será el escenario donde bodegones emblemáticos desplegarán sus platos estrella. Así, referentes locales como SalPimienta, Cantina Talleres y El Sitio Restó, participarán junto a Don Aldo, La Esquina Social Club, Bodegón La Pepa y Hoy cocina Nieto.

La inclusión es parte del menú: habrá opciones para celíacos de la mano de Epta Bar y vegetarianos, asegurando que nadie se quede fuera de la celebración.

Precios y propuestas

Para que la experiencia sea completa, se han definido precios promocionales accesibles. De esta forma, el menú general con postre de degustación quedará a $15.000. Mientras que las bebidas como vino, gin, vermut y cervezas artesanales, estarán a $3.500. Por su parte, gaseosas y aguas de 500 cm³ podrán adquirirse a $4.000.

Además de la comida, se podrá disfrutar de una selección premium de bebidas de marcas como Starke, Brumen, Olegario e Hilbing. Adicionalmente habrá vino de Estancia Mendoza, el Vermut de Giovanni y se podrá cerrar la jornada con un café de Calvi.

Cultura, música y aprendizaje

El Bodeglotón no será solo comida; también será un festival cultural. La banda sonora estará a cargo del tango de La Cuarta de Fierro y sesiones de jazz en vivo.

En ese sentido, se darán charlas abiertas sobre recetas tradicionales para quienes quieran llevarse los secretos del bodegón a casa.

Y como nadie se quedará afuera, habrá un espacio para el Mercado de Emprendedores de Godoy Cruz.

El bodegón trasciende la comida. Es porque representa un espacio para compartir y celebrar la identidad gastronómica.

Esta experiencia, abierta a mendocinos y turistas, pretende poner en valor la riqueza culinaria y el talento local.