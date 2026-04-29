Tradición, cultura y gastronomía: se viene una edición patriótica de "Domingo en la Sarmiento"

La Ciudad invita a vecinos y turistas a participar de una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática “Mi Patria en la Ciudad”, en el marco de una jornada que celebrará la identidad, la tradición y la cultura local.

El evento tendrá lugar este domingo 3 de mayo, desde las 11, sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano, consolidando este espacio como uno de los principales ejes gastronómicos y turísticos de la provincia.

Durante la jornada, la tradicional arteria se transformará en un paseo peatonal donde el público podrá disfrutar de una propuesta integral que combinará gastronomía, vino, música y producción local.

La programación incluirá:

Degustaciones y promociones especiales en vinerías de la zona, con copas desde $5.000 y opciones premium que alcanzan los $15.000.

Espectáculos en vivo, con la presentación de Banda Melezca y el DJ Nacho Giménez.

Propuestas gastronómicas de restaurantes y locales adheridos, con menús a partir de $20.000.

Feria de emprendedores y artesanos, con productos regionales y espacios pensados para el disfrute de toda la familia.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de un trabajo conjunto entre la Ciudad, el sector gastronómico, hotelero y las vinerías de calle Sarmiento, con el objetivo de seguir fortaleciendo la actividad económica y posicionar a la capital mendocina como un destino turístico de excelencia.