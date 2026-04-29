Lucas Löwi, de Terrazas de los Andes, es el nuevo presidente de Wines of Argentina

Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria en la que se renovó el Directorio para el período 2026-2028.

Con una conducción liderada por Lucas Löwi (Bodega Terrazas de los Andes) como presidente y Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde), como vicepresidente, la organización se prepara para profundizar su plan estratégico centrado en la premiumización, la digitalización y la sostenibilidad.

La nueva comisión continuará profundizando el foco en el posicionamiento del Vino Argentino en mercados clave, programas que combinen oportunidades de negocios para las bodegas y componentes educativos que potencien la llegada de los mensajes de la entidad a los sectores relevantes de la industria.

Este rumbo estratégico se apoya en el concepto "The Wine for Now", la nueva narrativa comunicacional diseñada para reposicionar la imagen del país ante las nuevas audiencias internacionales.

En línea con el roadmap estratégico trazado en 2024, WofA continuará fortaleciendo su trabajo en mercados clave como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Europa y Asia, con el ambicioso objetivo de triplicar el share de mercado para 2030. Asimismo, Red Sustenta Vitis, el programa de sostenibilidad de WofA financiado por la Unión Europea, seguirá siendo el motor de innovación y de posicionamiento competitivo en mercados internacionales.

“Asumimos este desafío junto a Sofía, el Comité y este nuevo Directorio, con la visión de potenciar la sinergia de nuestras bodegas socias. Respaldados por la capacidad técnica del equipo de WofA, estamos comprometidos a profundizar el profesionalismo de la gestión, donde la inteligencia de mercado sea el puente directo hacia la rentabilidad y la competitividad real de nuestras etiquetas. Buscamos consolidar una institución ágil, que no solo reaccione a las tendencias globales, sino que se anticipe a ellas para asegurar el prestigio del negocio en el largo plazo”, destacó el flamante presidente.

Por su parte, la vicepresidente electa destacó: “Desempeñar este nuevo rol en Wines of Argentina es un honor para mí. Creo profundamente en el valor del trabajo colectivo para continuar posicionando al vino argentino en el mundo desde nuestra identidad, nuestro paisaje y la calidad de quienes lo hacen posible”.

A continuación, se detalla la conformación del nuevo Directorio de Wines of Argentina:

