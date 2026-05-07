Miguel Urmeneta, gerente general de Park Hyatt Mendoza: "Hoy, el 80% de nuestro público es extranjero, principalmente de Brasil"

Hace 20 años, Miguel Urmeneta forma parte del staff de la cadena internacional Hyatt.

Comenzó en 2006 en el casino de Park Hyatt Mendoza y luego ingresó al área de Finanzas del hotel. Su carrera internacional incluye su paso por el hotel en Chile para brindar soporte al equipo de trabajo de ese país y una experiencia de casi 2 años en el hotel de Costa Rica, a donde llegó a ser director de Finanzas.

En 2019 regresó a Mendoza y en 2020 fue nombrado gerente general interino. Al cabo de unos años se convirtió en gerente general, cargo que desempeña actualmente.

“El principal desafío de ocupar esta posición y lo que a su vez más me motiva, es que todo es cambiante. Somos un equipo de 200 personas (más quienes se suman de manera eventual) dedicadas al servicio del huésped y el reto diario es dar respuesta a sus diferentes necesidades.

Nuestro slogan ‘Luxury is personal’, justamente hace referencia a la experiencia de cada visitante en cada momento particular”, destaca en diálogo con Ecocuyo.

¿Cómo está compuesto el público visitante de Park Hyatt Mendoza?

Hoy, el 80 % corresponde a público extranjero, principalmente de Brasil, seguido por Estados Unidos, Chile, México, Europa y el resto de Latinoamérica. El 20 % corresponde al público argentino, principalmente corporativo.

¿Cómo impacta el contexto económico en el comportamiento del turismo de lujo?

Hemos pasado por diferentes momentos: en el escenario post pandemia, la composición histórica del público cambió a 60 % de huéspedes argentinos por 40 % de extranjeros debido a las dificultades para viajar.

Luego, el tipo de cambio hizo que Argentina fuera una alternativa muy atractiva para el turismo internacional, a lo que siguió la etapa de transformarnos en un destino caro, sumada a las facilidades del turismo local para salir al exterior. Allí comenzamos con un plan para atraer a los argentinos que incluyó tarifas especiales, promociones y nuevas propuestas para ser competitivos.

En los últimos 3 meses notamos un balance y una cierta estabilización de los precios de la oferta hotelera y gastronómica para poder adaptarse y competir con el mundo. Eso hace que se genere una atracción hacia el destino, con la vuelta del turismo internacional, principalmente el brasilero, impulsado por el equilibrio que se viene logrando.

¿Qué papel juega la gastronomía como atractivo del destino Mendoza?

El reconocimiento de nuestros vinos y de la alta gastronomía nos pone en un lugar en el mundo de visualización. Mendoza se posiciona como un destino enogastronómico y en ese sentido, iniciativas como la Guía Michelin o la red de operadores de turismo de lujo Virtuoso suman al crecimiento como destino en esta categoría.

¿Cuál es la oferta de Park Hyatt Mendoza?

Nuestro restaurante principal está abierto todos los días para desayuno y almuerzo y de jueves a sábados para cena, tanto para los huéspedes, como para los visitantes locales. De lunes a viernes contamos con almuerzos ejecutivos a un precio muy competitivo.

Nuestro bar opera todos los días al mediodía y a la noche con una propuesta de tapas y coctelería internacional más descontracturada.

¿Cómo se preparan para la temporada invernal?

Recientemente, lanzamos un paquete de vacaciones de invierno destinado al público nacional que estará vigente durante todo el mes de julio. Incluye tarifas especiales en habitaciones conectadas para padres e hijos, promociones en nuestros restaurantes y spa, así como amenidades y un espacio con diferentes actividades para niños.

Además, a la agenda de actividades que realizamos durante todo el año sumamos “Sabores del mundo”, un ciclo de almuerzos temáticos liderado por nuestro chef ejecutivo, Franco Canzano. Su experiencia cosmopolita en Hyatt (trabajó en las cocinas de diferentes hoteles del mundo durante 20 años) impulsa una propuesta gastronómica que integra técnicas globales con el valor del producto local, en sintonía con la identidad de la región. La primera edición fue de Italia, con muy buena recepción, y la próxima será de México.

A partir de junio también desarrollaremos una serie de eventos para celebrar nuestro aniversario número 25 que incluirán una degustación vertical, una cena a 4 manos y un desfile de alta moda.

Siempre buscamos innovar y ofrecer propuestas diferenciales para disfrutar del hotel.

¿Cuál es el plan de inversiones proyectado para este año?

Estamos trabajando en un plan interno de renovación de diferentes espacios que involucra a todas las áreas y pronto daremos a conocer. Comenzamos por la incorporación de nuevo mobiliario en el lobby y habitaciones, además del plan de mantenimiento permanente de cada uno de los espacios del hotel.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento?

A nivel facturación, 2025 fue un año levemente superior a 2024. A la vez, cerramos un buen primer trimestre de 2026 y las expectativas son moderadas.

Mendoza sigue creciendo como destino internacional y desde Park Hyatt acompañamos este crecimiento con propuestas diferenciales y renovadas.