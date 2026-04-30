La reconversión de Alejandro Malgor: inversiones en Chile, Private Equity y una red global de contactos

Lejos del radar mediático en los últimos años, Alejandro Malgor, uno de los nombres más vinculados al emprendimiento de triple impacto en Mendoza, reaparece con una agenda renovada. Luego de su salida de Xinca, el empresario inició un proceso de redefinición profesional que hoy se traduce en nuevos proyectos vinculados a la economía, el impulso al talento y la integración regional a través del Paso Cristo Redentor.

En esta entrevista exclusiva con Ecocuyo, confirma en qué está trabajando y cuáles son sus próximos pasos.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

Actualmente estoy trabajando con el Grupo Broda, en el armado de nuestro primer fondo de Private Equity. Creemos que el país está en un momento en el que decide abrirse, modernizarse y confiar en su propio talento. Este fondo llega en el momento exacto para acompañar esa transformación. De a poco vemos que el capital privado vuelve a confiar en Argentina.

Estamos armando un gran equipo para que nos acompañe en esta primera experiencia. Personas que admiro desde lo que han logrado como profesionales, pero sobre todo como personas. Y eso es lo que me da mucho orgullo: que líderes importantes están confiando en nuestra visión.

Por otro lado, estoy organizando, por tercer año consecutivo, un encuentro que hemos denominado “Patagonia Summit” en Torres del Paine, Patagonia chilena. Un espacio íntimo y poderoso donde un grupo de referentes de distintas disciplinas y partes del mundo se encuentra para compartir, inspirarse y ver de crear proyectos en conjunto.

Durante cuatro días, reunimos a empresarios, emprendedores, deportistas, líderes sociales y culturales que decidieron hacer las cosas distinto. Personas fuera de serie como Félix Madariaga, Facundo Garretón, Claudio Bravo, Otto Sonnenholzner e Idalia Cruz Garza, entre otros.

Felipe Kast, senador de Chile, es con quien organizo este encuentro en la Patagonia. Mi estrecha relación con él me ha conectado con otra meta y objetivo que tengo: poder colaborar en la mejora del Paso Fronterizo Los Libertadores. Este es el principal nexo terrestre entre Argentina y Chile, y su importancia para Mendoza, Argentina y Chile es absolutamente vital en términos económicos, comerciales, turísticos e históricos. Su función como eje del Corredor Bioceánico Central lo convierte en una arteria fundamental para la integración y el desarrollo de toda la región del Cono Sur.

¿Cómo ha sido tu vida profesional desde que dejaste Xinca?

¡Fue duro! Algo que me trajo muchas alegrías y a lo que dediqué más de diez años. Pero a veces toca agradecer el camino, lo aprendido y soltar. Además, quedó en buenas manos de mis ex socios y amigos.

Fue un proceso de repensarme, de volver a buscar proyectos que me motiven, de entender dónde puedo agregar valor real. Y algo muy claro para mí es poder aprovechar esta red que vengo construyendo hace ocho años. Poder compartir con emprendedores, empresarios y políticos de Mendoza, y ser un puente para ayudar a que las cosas pasen.

¿Por qué decidiste invertir en un hotel en Chile? ¿Pensás ampliar la cadena?

Fue simplemente aprovechar una oportunidad de hacer algo en otro país. Y algo de romanticismo, porque mi familia por el lado de mi papá tuvo un hotel en Mar del Plata en los años 60. Siempre me quedó ese deseo de tener un hotel, vivir en un hotel.

Casa Cecilia, más que un hotel boutique, es una casa de experiencias: habitaciones para dormir, cafetería-restó, activaciones para marcas, sesiones de fotos, matrimonios. Es una casa que, por su decoración e innovación, nos permite ser muchas cosas.

Esta experiencia nos enseñó a entender mejor el mercado chileno: sus reglas, formas y tiempos. Ni mejores ni peores, distintos. Como primicia, tenemos una propuesta de abrir un Casa Cecilia en otro país. Lo estamos analizando y ojalá se dé.

De tus actuales proyectos, ¿cuántos mantienen la idea de sustentabilidad y promoción social?

Creo que en todos los proyectos en los que participo siempre busco sumar una mirada de compromiso social y/o ambiental. A veces lo logro y otras no tanto. Pero también entiendo que son procesos e iniciativas que en su comienzo no tienen esa mirada, pero después sí la tendrán.

Claramente, los proyectos que tienen esta visión son los que más me motivan y atraen. Y muchas veces, más allá de que yo esté involucrado o no, intento aportar algo, aunque sea mínimo.

¿Te considerás un cazatalentos? ¿Por qué decidiste promover jóvenes?

No me considero un cazatalentos, pero sí puedo ver en personas atributos o valores que me gustan o admiro. Y cuando pasa esto, me dan ganas de ayudarlos, de apoyarlos. De hacer lo que me hubiera gustado que hagan conmigo.

Por este motivo, trabajé hasta el año pasado en un fondo con base en Singapur que invierte en ideas de jóvenes entre 16 y 25 años. Busca darles el dinero para comenzar su sueño emprendedor. Además, capacitarlos en ese camino.

Me gusta mucho lo que está haciendo Florencia Barbera, que busca cubrir la falta de oportunidades y visibilidad de las jugadoras de fútbol femenino. A través de “Ídolas del Futuro” ayuda a muchas chicas a visualizar que, con esfuerzo y resiliencia, pueden mejorar sus vidas. Y eso me parece muy poderoso.

También me gusta mucho lo que está haciendo Simón Puebla, que trabaja para que Mendoza sea “la primera zona económica digital de Latam”. Lo que traerá empleo calificado en dólares y exportaciones de servicios para la provincia.

¿Qué errores intentás que los jóvenes no cometan?

Todo lo contrario. Lo que los jóvenes deben hacer es cometer la mayor cantidad de errores posibles. Que no tengan miedo a equivocarse. Ese es mi miedo: que hoy veo que tienen temor a fracasar. No se animan a hacer.

El miedo al fracaso es una cárcel mental que les impide desarrollar todo su potencial. El desafío como sociedad es cambiar la narrativa. Debemos enseñar a nuestros jóvenes que el fracaso no es el opuesto del éxito, es parte necesaria para alcanzarlo.

¿Se puede llevar una vida exitosa y, al mismo tiempo, ser feliz con los afectos y contribuir a una sociedad más justa?

Yo creo que sí. No solo se puede, sino que ese equilibrio es probablemente la definición más auténtica de una vida verdaderamente exitosa.

No es una “hippeada”, es una forma de inteligencia vital. Es construir una carrera profesional sólida sin perder el alma, es amar profundamente sin perder la ambición de mejorar el mundo, y es luchar por un futuro mejor con los pies en la tierra y la alegría de quien se siente acompañado.