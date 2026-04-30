Audi acelera en Mendoza: el nuevo Q3 redefine el SUV premium con foco en la experiencia y conectividad 

La industria automotriz premium encuentra en Mendoza un mercado cada vez más activo. En ese contexto, Audi eligió la provincia para presentar la nueva generación del Q3, un modelo estratégico para la marca que combina diseño, innovación tecnológica y versatilidad para un consumidor cada vez más exigente.

El lanzamiento se realizó en el marco del Audi Road Show, una gira nacional que busca acercar los nuevos modelos a clientes, prensa y referentes del sector. Allí, los asistentes pudieron no solo conocer el vehículo, sino también experimentar su desempeño en condiciones reales de manejo, un diferencial clave en la estrategia comercial de la marca.

“Estamos muy contentos hoy de poder estar acá en Mendoza presentándolo. El año pasado arrancamos con la presentación de nuevos modelos como el A5 y hoy nuevamente nos encontramos acá con el nuevo Q3, que para nosotros como marca es un modelo muy importante”, destacó Manuel Mendonca, gerente de Ventas de Audi.

Diseño, tecnología y experiencia: las claves del nuevo Audi Q3

La nueva familia Q3 llega al país con cuatro versiones: Q3 Advanced, Q3 Advanced Plus, Q3 Sportback Advanced y Q3 Sportback Advanced Plus, Todas equipadas con un motor 1.4 TFSI de 150 CV y transmisión automática S tronic de siete marchas.

Más allá de la mecánica, el foco está puesto en la experiencia. El modelo incorpora un interior completamente digitalizado, con pantalla panorámica curvada, sistema operativo Android Automotive, iluminación ambiental configurable y múltiples asistentes a la conducción.

Para Mauricio Goldstein, titular del concesionario oficial en Mendoza, el diferencial es claro: “Creo que sin duda este nuevo diseño, estas nuevas líneas, modelos mucho más agresivos, más marcados, ‘más musculosos’ como se le dice en el ambiente, van a marcar un diseño a primera vista que es irrepetible. Y cuando uno abre la puerta y ve el interior, termina de explotar la mente: nuevo diseño, nueva tecnología, software, sistema de sonido… que creo que sin duda van a liderar”.

El rediseño también se percibe en el exterior, con líneas más definidas, iluminación LED Plus y una estética más deportiva, especialmente en la versión Sportback.

Un consumidor más exigente: conectividad, versatilidad y diferenciación

El lanzamiento del nuevo Q3 responde a un cambio profundo en las expectativas del cliente premium. Hoy, la decisión de compra no se basa únicamente en prestaciones mecánicas, sino en la experiencia integral.

“Los conductores buscan conectividad. Y en este auto lo van a encontrar: tecnología, conectividad, pasión, sentir el auto. En este auto van a hallar todas esas características de la marca Audi”, explicó Mendonca.

En la misma línea, Federico Acendón, gerente comercial de Goldstein Audi, señaló: “Generalmente lo que buscan es versatilidad: un vehículo que podés usar en la ciudad, que podés llevar a la montaña, que tenga buen diseño y que se destaque. El cliente de Audi quiere que su vehículo se diferencie del resto”.

Esa versatilidad se refleja también en la capacidad del vehículo: un baúl que alcanza hasta 1.386 litros en la versión SUV, múltiples configuraciones de manejo y sistemas avanzados de asistencia.

Seguridad y tecnología: el diferencial competitivo

En un segmento cada vez más competitivo, Audi apuesta a la innovación constante como factor de liderazgo.

El nuevo Q3 incorpora sistemas ADAS (asistencias avanzadas a la conducción), control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y asistentes de carril, entre otros desarrollos.

“Esta nueva Q3 viene con un motor 1.4 turbo de 150 caballos y un nuevo software que permite interactuar con el auto: podés decir ‘Hey Audi, tengo frío en las manos’ o pedir que cambie configuraciones. En seguridad estamos al 100%”, detalló Acendón.

Para Mauricio Goldstein, la clave está en el equilibrio: “Tecnología, sin duda. Pero no a cualquier costo: una tecnología respaldada por Audi, combinada con diseño. Ese es un ingrediente muy difícil de opacar y creo que va a dar que hablar”.

Liderazgo en un segmento competitivo

El segmento de los SUV compactos premium es uno de los más disputados del mercado. Sin embargo, Audi apuesta a sostener su posición con esta nueva generación.

“Son modelos que han liderado el segmento y creemos que van a reconfirmar ese liderazgo en un mercado muy competitivo. Queremos estar a la altura y competir siendo líderes”, afirmó Goldstein.

Desde la marca destacan que este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia, orientada a consolidar su posicionamiento en Argentina con productos que integren diseño, tecnología y experiencia de usuario.

Test drive y estrategia comercial en Mendoza

El contacto directo con el producto es una pieza central de la estrategia. Por eso, Audi y su concesionario local pusieron a disposición unidades para pruebas de manejo.

“Estamos haciendo test drive; hay un auto disponible para quien lo quiera probar. Que se acerquen y coordinen con el equipo de Goldstein para vivir la experiencia”, señaló Mendonca.

Acendón agregó: “En Catamarca 591, de 9 a 18 horas, tenemos test drive todos los días para que los clientes puedan probar el vehículo”.

Goldstein reforzó la invitación con una mirada comercial directa: “Contamos con unidades de test drive de todas las versiones. Los invitamos a que vengan, prueben, desafíen y pregunten, porque creemos que el producto los va a sorprender”.