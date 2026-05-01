"Mendoza tiene profesionales y técnicos de clase mundial para hacer cine"

Mendoza vuelve a posicionarse en el mapa audiovisual nacional e internacional no solo por sus paisajes, sino por su capacidad productiva, su innovación tecnológica y la calidad de sus recursos humanos.

Los recientes reconocimientos obtenidos por las producciones “La Virgen de la Tosquera” y “Hangar Rojo”, ambas realizadas en la provincia, confirman un proceso de crecimiento sostenido que combina talento local, coproducción internacional y estándares técnicos de primer nivel.

“La Virgen de la Tosquera”, premiada en el BAFICI y reconocida por la Asociación de Sonidistas Argentinos, y “Hangar Rojo”, una coproducción con Chile e Italia filmada íntegramente en Mendoza y distinguida en el circuito de festivales como Berlin, Malaga y Guadalajara, son ejemplos concretos de una industria que ha logrado superar la lógica de la postal para convertirse en un verdadero polo de producción.

Detrás de este desarrollo, el rol de FILMANDES, el clúster audiovisual de Mendoza, resulta clave como articulador entre el sector público, el privado y el ámbito académico, facilitando la concreción de proyectos de alta complejidad técnica y narrativa. A esto se suma la implementación de herramientas como el programa de incentivos Cash Rebate Mendoza Audiovisual, que ha permitido atraer inversiones y potenciar capacidades locales.

En este contexto, la voz de los profesionales que integran la industria refuerza la dimensión del proceso.

Javier Ruiz, técnico especializado en sonido con más de 25 años de trayectoria y radicado en Mendoza desde hace una década, destaca: “Quiero expresar mi orgullo de ver cómo, más allá del apoyo estatal, hay talento en la provincia a nivel nacional e internacional.

El año pasado fui director de sonido de ‘La Virgen de la Tosquera’, reconocida en el BAFICI y por la Asociación de Sonidistas Argentinos, y este año participé en ‘Hangar Rojo’, una coproducción internacional filmada íntegramente en Mendoza. Nosotros, con trabajo, idoneidad y pasión, seguimos impulsando la producción audiovisual mendocina”.

Ruiz dirige además un estudio certificado en Dolby Atmos —único en la región— donde actualmente se desarrollan mezclas inmersivas para nuevos proyectos documentales, consolidando un ecosistema técnico que acompaña el crecimiento de la industria.

En el caso de “Hangar Rojo”, el trabajo sonoro evidencia el nivel de sofisticación alcanzado en la provincia.

La producción incluyó capturas en múltiples locaciones —desde hangares policiales hasta instalaciones de la UNCuyo y el Estadio Malvinas Argentinas— utilizando tecnologías avanzadas como registros en formato ambisonics y 5.1 para una posterior espacialización inmersiva.

El uso de equipamiento de alta gama, sistemas multicanal sincronizados por timecode y dispositivos inalámbricos de última generación permitió abordar escenas complejas, incluso en vehículos en movimiento, con estándares equiparables a producciones internacionales.

A su vez, señala Ruiz: “Estas producciones han tenido un fuerte impacto en la formación profesional. A través de la articulación impulsada por Filmandes y de productores locales como Marcelo Ortega y Mariano Morales, estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo se integraron a los rodajes como pasantes, accediendo a experiencias de trabajo en entornos reales de alta exigencia técnica".

Este crecimiento plantea un desafío claro: sostener y profundizar las políticas de incentivo que han permitido este desarrollo. La consolidación de Mendoza como hub audiovisual requiere continuidad en las herramientas de financiamiento, promoción y formación, así como una mirada estratégica que entienda a la industria no solo como producción cultural, sino como motor económico y generador de empleo calificado.

Hoy, Mendoza ya no es únicamente un escenario atractivo para filmar. Es, cada vez más, un territorio donde la creatividad, la tecnología y el talento convergen para producir contenidos competitivos a escala global.