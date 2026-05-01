1800 colectivos por día: Ciudad habilitó la renovación de calle Patricias Mendocinas

Este jueves, quedó habilitada la calle Patricias Mendocinas de la Ciudad de Mendoza, luego haberse reconstruido una serie de losas de hormigón en el sector comprendido de Espejo a Rivadavia. El intendente Ulpiano Suarez participó de esta apertura, junto con Humberto Mingorance, titular de Aguas Mendocinas (AySaM); y la vicegobernadora Hebe Casado.

Dichos trabajos se han concretando, sobre Patricias, en el tramo comprendido entre Necochea y Rivadavia. Además, en este espacio se realizó la renovación de la red distribuidora de agua potable por parte de la empresa provincial AySaM y la pintura vial demarcatoria.

“Es una muy buena noticia para la Ciudad y para miles de personas que transitan a diario por aquí, ya está habilitado el tránsito en calle Patricia Mendocinas. Desde el 15 de diciembre se vienen realizando los trabajos para la renovación de las losas de hormigón de esta arteria.

Comenzamos en calle Necochea, se fue trabajando de a una cuadra por vez hasta culminar en Rivadavia. Pero lo más importante es la coordinación que se realizó con AySaM, que aprovechó que estábamos haciendo estas tareas para realizar un trabajo de renovación de la red de distribución de agua”, indicó Ulpiano Suarez.

“La calle está habilitada al tránsito, no solo vehicular sino para transporte público. En este tramo de cuatro cuadras que se han intervenido, hay ocho paradas de colectivos y pasan 1.800 colectivos por día. Así que, bueno, para esos 8.000 pasajeros que usan transporte público, es una muy buena noticia también, porque ya se ha recuperado la normalidad.

La inversión está dentro de un plan de renovación de calles que se ha hecho en toda la Ciudad, que es cerca de 900 millones de pesos, puntualmente en esta obra la inversión municipal ha sido de 260 millones de pesos”, agregó el jefe comunal.

Dos obras clave que se vienen

Además, el intendente de la Ciudad anticipó dos importantes obras que se vienen: “Vamos a comenzar con dos obras necesarias para la Ciudad, también en un trabajo articulado con AySaM: la renovación de calzada y de red en calle 9 de julio, desde Godoy Cruz hasta Colón; y en calle 25 de mayo sobre el mismo sector, desde Godoy Cruz hasta Colón.

Sabemos que este tipo de trabajos generan inconvenientes que afectan la circulación vehicular y yo entiendo el enojo. Uno quiere tener la calle impecable pero es imposible, no hay forma de que una calle esté en las mejores condiciones si no se interviene y se hacen estos trabajos”.

“Vamos a trabajar de manera coordinada con AySaM, ejecutar cuadra por cuadra para impactar lo menos posible en el comercio y en la vida de la Ciudad. Son obras necesarias, son obras cuyos efectos positivos los va a ver otro intendente u otros intendentes, pero lo hacemos ahora. Salimos de la especulación electoral, muchos dirán no hagas esta obra en la previa de elecciones. Pero son obras que son necesarias para la Ciudad y las vamos a hacer. Vamos a acompañar a los comerciantes como lo hemos hecho con los de calle Patricias con una eximición en los derechos de comercio”, agregó.

Para finalizar, indicó: “Tenemos que hacer estas obras, ponemos la cara y si hay algún costo político lo pagamos, pero también quiero llevar tranquilidad a los vecinos que vamos a estar siguiendo día a día la ejecución de esos trabajos que son muy, muy necesarios”.

Estas obras están incluidas en el Plan de Obras Urbanas y forman parte de un cronograma estratégico destinado a la renovación de arterias y espacios públicos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

Detalles de la obra

En primer término, se demolieron las losas de hormigón que presentaban deterioro por el uso. En el tramo de Necochea a Espejo se llevó a cabo en el 90% de las losas, mientras que fue un 70% en el sector de Espejo a Rivadavia.

Posteriormente, se concretó la excavación de suelo bajo pavimento, para mejorar el sustrato de apoyo de la nueva calzada, y el relleno y compactación de suelo, seleccionado en un espesor de 45 cm (en tres capas de 15 cm).

Luego, se colocó el nuevo pavimento de losas de hormigón de 20 cm de espesor, finalizando con la pintura de señalización vial, cruces peatonales y separadores de carriles en toda la traza de la obra. La empresa encargada de estas tareas por contrato fue Constructora Genco S.A.

Durante la ejecución de los trabajos, AySaM realizó la instalación de nueva red de agua potable. Se instaló cañería de PVC diámetro nominal (DN) 160 mm en reemplazo de dos cañerías metálicas de 80 años de antigüedad, que presentaban importante deterioro, disminución de diámetro y exudaciones. Además, se ejecutaron nuevas conexiones domiciliarias en reemplazo de antiguas conexiones de plomo.

Para optimizar los tiempos de ejecución y mejorar la infraestructura urbana, los trabajos de renovación de calzada y la instalación de la nueva red de agua potable se ejecutaron en forma simultánea. Esta planificación conjunta garantizó una intervención integral en el menor tiempo posible.