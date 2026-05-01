Desarrollado por Grupo Broda, avanza Alma Chacras: en 2026 entregan la primera de tres torres

En el desarrollo que se levanta sobre una zona privilegiada en Chacras de Coria, se realizó un cóctel exclusivo que reunió a líderes de opinión de la provincia, referentes del ámbito político, empresarios y medios de comunicación, presentando los avances de la primera torre, el inicio de su segunda torre y anunciando un convenio especial con Banco Nación.

Desarrollado por Grupo Broda, Alma Chacras cuenta con el respaldo constructivo de Monteverdi Construcciones y el diseño arquitectónico de A4 Estudio. Esta articulación de actores consolida una propuesta que combina diseño contemporáneo, entorno natural y un sólido concepto de valor a largo plazo.

Durante la velada, se compartieron los avances del proyecto y su visión integral como un desarrollo que impulsa el crecimiento sostenible de la región, promueve la generación de empleo y aporta valor en una de las zonas más consolidadas y buscadas de Chacras de Coria.

En el marco del evento, se anunciaron hitos clave: durante 2026 se concretará la entrega de la primera torre y el inicio de la segunda etapa.

Además, se presentó una novedad estratégica que amplía el acceso al proyecto: la incorporación de financiamiento mediante crédito hipotecario en alianza con Banco Nación.

Mucho más que un desarrollo inmobiliario

Más que un desarrollo habitacional, Alma Chacras propone una arquitectura sobria y atemporal, con escala cuidada, materiales nobles y una fuerte presencia de luz natural y privacidad. La orientación de las unidades y su diseño permiten optimizar el consumo energético, mejorar el confort térmico y reducir costos operativos, traduciéndose en expensas bajas, un atributo cada vez más valorado por residentes e inversores.

Las unidades incorporan equipamiento de Samsung, aberturas de aluminio Enkel DVH (doble vidriado hermético) y los amoblamientos de nuestra unidad modelo son de Nuestra Tierra, alcanzando un estándar constructivo enfocado en la durabilidad, el confort y la eficiencia.

La experiencia fue acompañada por una propuesta gastronómica de SUPRA Eventos, mientras que los invitados disfrutaron de vinos y espumantes de Bodega Monteviejo y Bodega Cittanina, en una velada pensada para compartir, conversar y vivir la experiencia Alma Chacras desde adentro.

Desde la organización destacaron: “Alma Chacras nace con la convicción de que el desarrollo inmobiliario puede ser una herramienta concreta para potenciar el crecimiento de la región. Nos enorgullece formar parte activa del desarrollo de Mendoza, generando valor, empleo y proyectos que dialogan con el entorno y miran hacia el futuro”.

Con esta propuesta, Alma Chacras reafirma su posicionamiento como un desarrollo de referencia en la provincia, integrando calidad, visión estratégica y compromiso con el territorio.