Pedido de quiebra: la Justicia falló a favor de Fecovita en el conflicto con Iberte

La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza ratificó la sentencia que desestima el pedido de quiebra presentado por la firma eslovaca IBERTE S.R.O. contra la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita).

El tribunal concluyó, nuevamente, que la cooperativa no se encontraba en estado de cesación de pagos ni créditos exigibles con IBERTE.

En 2023, el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, a cargo de la Doctora Gloria Cortez, ya había rechazado el pedido de quiebra por considerar también la inexistencia de cesación de pagos, la solvencia patrimonial de la Federación y la existencia de deudas recíprocas que deben resolverse en el ámbito comercial.

Entre los argumentos, el Tribunal subrayó que los contratos firmados entre IBERTE y Fecovita incluyen una cláusula de arbitraje ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al tratarse de un caso de arbitraje comercial, cualquier certeza sobre la existencia de alguna deuda debe obtenerse en ese ámbito y no en un juzgado concursal.

También la Cámara determinó que, al contrario de lo que resolvió la jueza Cortez, IBERTE por ser la perdedora del proceso judicial debe afrontar el pago de costas, lo que estima que implicaría un pago millonario en dólares. Además, confirmó lo reclamado por Fecovita y volvió a enfatizar que IBERTE pidió una quiebra sin haber pagado las tasas de justicia que por ley corresponden ni los aportes a la Caja Forense que están siendo reclamados por los entes correspondientes.

Desde la asesoría legal de Fecovita observaron que la demora excesiva en la resolución le trajo a Fecovita pérdidas millonarias en obtención de créditos, tasas preferenciales y puso en duda a una empresa que siempre tuvo un funcionamiento normal.

Solvencia confirmada y falta de "prejudicialidad penal"

Otro de los puntos clave del fallo fue la validación de la salud financiera de Fecovita. El tribunal se apoyó en informes de diversos organismos oficiales:

BCRA: La cooperativa opera con 11 bancos con cumplimiento normal y sin cheques rechazados.

AFIP (ARCA): No registra deudas fiscales ni previsionales.

NOSIS: Los reportes de riesgo reflejan una situación comercial sana.

Relaciones Laborales: No registra deuda.

Dirección de Cooperativas: Asambleas y Balances 2020, 2021 y 2022 sin observaciones legales ni contables.

"No tiene mayor significancia"

Tras conocer la resolución de la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza, la empresa Iberté y Evisa dio a conocer su postura:

“Lo que la Cámara Tercera de Apelaciones resolvió es que Fecovita no debe quebrar, es decir que está en condiciones de cumplir con sus obligaciones. No tiene una mayor significancia. Nosotros reiteramos nuestra confianza en el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde se dirime el fondo de la cuestión, y en la Justicia penal de Mendoza, que elevó a juicio las causas en las que los directivos de Fecovita están imputados por falsificar los balances 2021, 2022 y 2023, y en donde además están imputados por estafa” señaló Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte y Evisa.

Rubén Panella fue reelecto presidente de Fecovita

EL 30 de abril se celebró la Asamblea anual de Fecovita con los representantes de las cooperativas que conforman de la Federación. Se realizó la elección de autoridades y la aprobación del Balance 2025. Rubén Panella fue reelecto como presidente y comienza su quinto periodo de gestión al frente de la Federación de Cooperativas.

El resto de la Mesa Directiva quedó conformada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano.

“Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura”.

En este sentido explicaron que desde la cooperativa se pudieron articular instrumentos para que los productores pudieran levantar la cosecha en la vendimia que está terminando.

Fecovita es una federación conformada por cooperativas de primer grado ubicadas en los oasis productivos de Mendoza, que integran a miles de pequeños productores que cada vendimia entregan el trabajo de todo el año para que las cooperativas elaboren el vino y la federación lo comercialice.

Este sistema ofrece, además de asistencia técnica, un sistema de compras conjuntas de insumos y acceso a la tecnología a productores que no podrían acceder individualmente por su tamaño. El promedio de los productores que integran el sistema es de 5 hectáreas.