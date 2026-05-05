Tecnología para bodegas: Chirca es elegida representante exclusivo de un marca líder en el mundo

En un movimiento que redefine los estándares de automatización enológica en la región, Chirca confirma la consolidación de su rol como comercializadora y representante exclusivo de Parsec en Argentina.

Esta ratificación surge tras la reciente adquisición global de Parsec por parte del prestigioso Grupo Enartis, una alianza que potencia la innovación tecnológica y el soporte técnico para la industria vitivinícola nacional.

Chirca: el puente hacia la enología del futuro

La empresa es referente en la comercialización de insumos, tecnología enológica y proyectos de automatización, comprometido con la profesionalización y eficiencia de la industria vitivinícola argentina.

La continuidad de Chirca como responsable comercial es un reconocimiento a su trayectoria y capacidad en la venta técnica especializada.

En esta nueva etapa, Chirca lidera la provisión de soluciones integrales que permiten a las bodegas alcanzar un control total de sus procesos, combinando la excelencia operativa con los más altos estándares de calidad.

La sinergia estratégica permite una división de roles enfocada en la eficiencia del cliente:

Liderazgo comercial de Chirca : Como el referente principal en el mercado, Chirca desarrolla proyectos de automatización a medida, ofreciendo asesoría enológica de vanguardia, software de gestión integral y equipos stand-alone diseñados para la máxima precisión.

: Como el referente principal en el mercado, Chirca desarrolla proyectos de automatización a medida, ofreciendo asesoría enológica de vanguardia, software de gestión integral y equipos stand-alone diseñados para la máxima precisión. Capacidad técnica de Parsec Sudamérica: Ahora integrada en Enartis, la estructura de Parsec asegura la continuidad en los servicios de instalación, mantenimiento y puesta en operación, garantizando la fiabilidad que ha distinguido a la marca desde 1997.

Un compromiso con la integridad del vino

Parsec es reconocido mundialmente por sus soluciones galardonadas que integran precisión y automatización llave en mano. El objetivo central de esta alianza es asegurar que la tecnología trabaje en favor de la calidad, manteniendo la integridad del producto final desde el viñedo hasta la botella.

Posicionamiento y visión

"La apuesta de Enartis por la continuidad de Chirca como su brazo comercial en Argentina es un testimonio de nuestra capacidad técnica y del conocimiento profundo que tenemos de las necesidades de nuestros clientes", destacan desde la empresa.

Esta configuración robustece la oferta de proyectos de automatización, brindando al mercado soluciones confiables, escalables y con un respaldo internacional sin precedentes.

A su vez, esta continuidad se enmarca en la nueva apuesta de Chirca por la tecnología, a través de su unidad de negocios de Máquinas y Servicios lanzada en marzo de 2025.

Dicha unidad, ofrece automatismos y tecnología Parsec más toda la gama de maquinarias y tecnología Bucher Vaslin, aliados imprescindibles de las bodegas para la eficiencia en sus procesos.

Las propuestas de Insumos y Máquinas y Servicios en conjunto proponen al mercado una solución integrada a las necesidades de bodegas de todo el país.