Turismo: lanzan en Mendoza una formación universitaria clave para elevar estándares de calidad

El Instituto Universitario de Ciencias Empresariales (IUCE), a través de su flamante Escuela de Negocios, presenta la Certificación Universitaria en Servicio y Experiencia de Cliente (CUSE), un programa pionero orientado a formar líderes capaces de diseñar, gestionar y liderar experiencias memorables y sostenibles en sus organizaciones, principalmente en el rubro de la hospitalidad.

La formación se presentó en las oficinas de Planta Uno Cowork, ante referentes de diferentes organismos públicos y privados vinculados al sector turístico como Universo Vigil, Zitto, Mendoza Bureau, Emetur, el Ministerio de Producción Provincial, Municipalidades de Ciudad, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, AEHGA, IGA y la Cámara Hotelería Mendoza.

Los participantes coincidieron de forma unánime en que es fundamental la profesionalización del servicio, tal como resumió Belén Chacón, Gerente de Recursos Humanos de Universo Vigil:

“El recurso humano no está funcionando. Hace falta profesionalizar al sector en servicio. Hay mucho por hacer”.

Este programa cobra especial relevancia en Mendoza, donde el turismo se consolida como uno de los principales motores de la economía provincial y de la matriz productiva.

Según el Gobierno de Mendoza, solo en enero de 2026 la actividad generó más de $137.000 millones, evidenciando su fuerte impacto económico y su capacidad de dinamizar sectores clave como la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento. Sin embargo, su crecimiento sostenido y la

sofisticación de la demanda exponen algunos desafíos ineludibles.

Según Eugenia Bustelo, Coordinadora de la Cámara Hotelera de Mendoza “Hay que seguir profesionalizando al sector, capacitar a nuestros colaboradores, mejorar procesos e integrar nuevas tecnologías para adaptarnos a las nuevas necesidades que crecen en la demanda turística. Es fundamental este tipo de formaciones, siempre suma incorporar más conocimiento”.

Aquí es donde entra el CUSE, que justamente busca cerrar esa brecha ofreciendo herramientas de capacitación y elevando los estándares de calidad a escala internacional, como la Guía Michelín.

Dirigido a gerentes, líderes de servicio, empresarios y emprendedores, se estructura en dos etapas: CUSE Total Experience Management, que se centra en las bases y fundamentos de la experiencia del cliente y CUSE Hospitality, orientado a la aplicación avanzada de estos principios en la industria turística, hotelera, gastronómica y de producción de eventos.

El programa cuenta con sello universitario de una institución especializada en negocios como IUCE, con el apoyo de Planta Uno como miembro del ecosistema gastronómico de Mendoza y la participación exclusiva de importantes referentes nacionales e internacionales de gran experiencia.

Gabriel Vilchez García, del Ministerio de Producción de Mendoza resumió su opinión de la presentación comentando “El encuentro fue muy interesante porque reúne a actores del ecosistema. Hay ganas de profesionalizar a los equipos del sector y eso habla de Mendoza, del ecosistema y de esta capacitación. Creo que justamente uno de los principales desafíos es la profesionalización, estar a la altura de ese gran título que Mendoza ha construido”.

Es una propuesta académica innovadora que responde a las nuevas demandas del mercado, donde la excelencia en el servicio ya no es un diferencial, sino un estándar esperado.

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