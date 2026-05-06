La Ciudad será sede del Primer Foro de Construcción y Real Estate Mendoza 2026

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir el Primer Foro de Construcción y Real Estate Mendoza 2026. La iniciativa, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo, es impulsada por Área Tres y busca posicionarse como un espacio estratégico de análisis, capacitación y networking para el sector.

El encuentro se desarrollará en el Sheraton Mendoza Hotel y convocará a profesionales de la industria, desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros y empresas proveedoras, en un contexto donde la información y la visión a futuro resultan claves para la toma de decisiones. Quienes deseen participar pueden conseguir sus entradas ingresando aquí.

Entre los disertantes confirmados se encuentra el economista Santiago Bulat, socio y director de Invecq Consulting, quien brindará un análisis sobre la coyuntura económica argentina y su impacto en la actividad.

También, participará la arquitecta y diseñadora Claudia Faena, reconocida con el premio ARQ Excelencia 2025, quien expondrá sobre neurointeriorismo, en base a una trayectoria que incluye colaboraciones con figuras internacionales como Philippe Starck, Norman Foster y Zaha Hadid.

El programa, además, contará con la participación del tecnólogo Santiago Siri, especialista en innovación y transformación digital, el cual abordará las tendencias que están redefiniendo los modelos de negocio y el futuro de las industrias.

A ellos se sumará Fernando Galante, gerente general de Chimpay Inversiones, quien cuenta con más de 17 años de experiencia en la administración de carteras de inversión. Durante su trayectoria, cofundó y dirigió la firma, lanzó numerosos fondos de inversión y estableció alianzas con plataformas de primer nivel tanto en Argentina como en el exterior. En el foro, disertará sobre Fondos Comunes de Inversión Inmobiliarios.

La agenda del encuentro incluirá ejes como el análisis del contexto económico, la incorporación de tecnología en los negocios, la situación del mercado inmobiliario local, nuevas soluciones para la construcción y experiencias de desarrollo regional. Además, se realizarán paneles sectoriales con proveedores y desarrollistas, junto a espacios destinados al intercambio y la generación de vínculos profesionales.

Así, el objetivo de esta propuesta apunta a consolidar un punto de encuentro que contribuya al crecimiento del sector en la provincia, fomentando la actualización profesional y la articulación entre los distintos actores de la industria.