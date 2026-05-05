El Polo TIC Mendoza renovó Directorio y apuesta por consolidar la economía del conocimiento

El Polo TIC Mendoza celebró su asamblea general con la presencia de sus socios, poniendo fin a un período de dos años de gestión encabezado por Emilce Vega Espinoza y dando inicio a una nueva conducción presidida por Alberto Aguiló.

Durante la jornada se presentó el balance de la gestión saliente, que logró duplicar la base de socios -pasando de menos de 60 a más de 120 empresas, universidades y organismos asociados- y consolidar una red de vínculos que se extendió a nivel nacional e internacional, con acuerdos en Perú, Rumanía y España, entre otros.

En el plano formativo, se capacitaron 400 personas en inteligencia artificial, robótica y desarrollo de software, y la institución logró junto con sus asociados cinco nominaciones a los Premios Sadosky, el reconocimiento más importante del sector tecnológico argentino.

El nuevo directorio queda conformado por Alberto Aguiló como nuevo presidente, Pablo Navarro (vicepresidente sector público), José Bosdari (vicepresidente sector privado), Mariana Brachetta (vicepresidente académico), Juan Pablo Butrón (secretario), Diego Caso (prosecretario), Sebastián Saieg (tesorero), Patricia Soria (protesorera), María José Rubio Nanclares (directora de relaciones institucionales), Pablo Ingrassia (revisor de cuentas titular), Débora Agostino (revisora de cuentas suplente) y los vocales Danilo Vezzoni, Daniel Suilar y Leticia Marchetti y la continuidad de Juan Cepparo (Director Ejecutivo) y María Jesús Abril (Comunicación).

Esta comisión, se complementa con una Comisión Ampliada en la que están colaborando: Alejo Cardoso, Maxiliano Campanella, Lautaro Celedon, Ezequiel Prieto, Martín Sanchez, Emilce Vega Espinoza, Federico Morabito, Rodolfo Giro, Yenien Evangelista y Juan Cruz Bobillo.

La nueva gestión asume con una agenda orientada a impulsar a Mendoza en la economía del conocimiento, promoviendo la internacionalización, la calidad y la colaboración entre los actores del ecosistema tecnológico provincial.

El Polo TIC Mendoza es la institución que agrupa a empresas, universidades y organismos públicos y privados del sector tecnológico de la provincia. Fundado con el objetivo de fortalecer el ecosistema tech mendocino, actúa como interlocutor del sector ante el gobierno provincial, el Estado nacional y organismos internacionales, y como articulador entre el mundo académico, el empresarial y el emprendedor.

Hoy reúne a más de 120 miembros activos y forma parte de redes clave como CESSI, la Red Federal de Polos y la Red Iberoamericana de Parques Científicos y Tecnológicos.