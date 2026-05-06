Mendoza, en modo congreso: el turismo de reuniones ya mueve USD420 millones al año en la provincia

El ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, recibió a representantes de Mendoza Bureau Convention, en una reunión de trabajo que marcó un hito para el posicionamiento de Mendoza como destino de turismo de reuniones.

Del encuentro participaron, también, el director de Promoción Turística de Argentina Pablo Cagnoni y Gisela March, directora de mercados y promoción de INPROTUR, organismo encargado de la promoción internacional del turismo argentino.

Como representantes de Mendoza Bureau asistieron: Silvana Biagiotti (secretaria), y Jorgelina Avellaneda (tesorera); y Diego Badaloni Giner. Y acompañó el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.

En la reunión se analizó el informe sobre el impacto que tiene la realización de congresos, ferias y eventos en la actividad económica de Mendoza. Y se acordó una articulación público-privada orientada a fortalecer el segmento y potenciar la captación de eventos internacionales.

Las partes coincidieron en la importancia del turismo de reuniones como motor de recaudación, tanto a nivel provincial como nacional.

El informe presentado por Mendoza Bureau estima ingresos fiscales anuales de entre USD 16 y 25 millones, incluyendo ingresos brutos, tasas municipales y otros tributos, lo que refuerza la visión compartida de que invertir en la promoción de este segmento tiene un retorno directo para las arcas públicas.

Mendoza Bureau expuso los resultados de su Observatorio de Turismo de Reuniones, una herramienta de medición propia que posiciona a Mendoza como una de las pocas provincias del país con datos sistemáticos sobre este segmento.

Según el relevamiento correspondiente a 2024-2025, se realizaron 541 eventos en la provincia, con un impacto económico directo anual estimado de entre USD 180 y 230 millones, y un impacto total -considerando efectos directos e indirectos- de entre USD 300 y 420 millones.

Datos clave del sector

• 541 eventos realizados.

• Impacto económico directo anual: entre USD 180 y 230 millones.

• Impacto económico total: entre USD 300 y 420 millones.

• Entre 4.500 y 6.000 empleos sostenidos de calidad.

• El turista de reuniones gasta un 35% más que el turista de ocio.

• El 40% regresa al destino con su familia.

• Segmento que no depende del tipo de cambio.

• 350 bodegas en Mendoza, 208 con restaurante y 90 con alojamiento.

• Segundo destino del país con mayor cantidad de hoteles 5 estrellas, después de CABA.

• Impacto fiscal estimado: entre USD 16 y 25 millones anuales.

Biagiotti destacó que, “el turismo de reuniones se puede equiparar con sectores económicos de peso, como el de los frutos secos, por la cantidad de empleo que genera y los recursos que moviliza”, y subrayó la importancia de la recepción del ministro Scioli como una señal clara de apoyo institucional al sector.

La presentación también puso el foco en la necesidad de reposicionar a Mendoza como destino de turismo de reuniones a través de la promoción en ferias internacionales, en articulación con INPROTUR, la implementación de una estrategia digital y comunicacional, y la captación de eventos internacionales.

Mendoza, un destino con ventajas competitivas únicas

Mendoza combina conectividad aérea y terrestre, infraestructura hotelera de primer nivel, una oferta gastronómica y vitivinícola de clase mundial, atractivos naturales y culturales de alto valor, y su ubicación estratégica en el corredor bioceánico. Es la provincia del interior con mayor cantidad de hoteles cinco estrellas después de la Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con personal capacitado en idiomas y hospitalidad.

El turismo de reuniones contribuye a romper la estacionalidad del turismo tradicional, ya que se desarrolla durante todo el año. A nivel global, el 72% de las reuniones asociativas son de menos de 500 participantes, un segmento especialmente relevante para destinos como Mendoza por su infraestructura, servicios y escala operativa.

Acerca de Mendoza Bureau Convention

Mendoza Bureau Convention es una organización sin fines de lucro que reúne a empresas líderes del turismo de reuniones en Mendoza. Actualmente cuenta con 44 socios vinculados a hoteles, empresas de organización de congresos y eventos, tecnología audiovisual, transporte, logística, viajes, turismo, restaurantes y bodegas. La nueva comisión directiva 2026-2028 está encabezada por Miguel Osimani, como presidente, y Marcelo Rosental, como vicepresidente.

