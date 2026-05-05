Collca: así será la primera ciudad empresaria para pymes en Mendoza

Collca, la primera ciudad empresaria diseñada para las pymes tuvo su lanzamiento oficial en el hotel Sheraton con importante presencia de público interesado. El proyecto busca posicionarse como un nodo logístico clave dentro del corredor bioceánico.

El nuevo espacio se levantará en el Acceso Sur Km 8 de Luján de Cuyo y es desarrollado en conjunto por Corporación del Sur SA, FOI SA, C. Tahan y URI SA. El proyecto cuenta con la alianza con Friolatina que, como especialistas en sistemas modulares, facilitará los procesos de obra y los hará más eficientes.

“Argentina cambió y en esta reconfiguración económica y de apertura se enmarca Collca”, expresó Dalmiro Barbeito responsable de Corporación del Sur.

Del evento de presentación también participó el intendente de Luján, Esteban Allasino, y representantes del banco BICE, que presentaron sus líneas de financiamiento generales y en particular para el sector logístico. Es que Collca no solo hará foco en los servicios de logística industrial sino que se ubicará sobre ruta 40, a dos kilómetros del puente del río Mendoza.

La ciudad empresarial surge como una respuesta evolucionada al parque industrial tradicional que integra logística, servicios e industria en un ecosistema diseñado para la sinergia corporativa. “No se trata de un loteo común sino de construir un eje central para la logística cuando el tiempo es cada vez más valioso para las personas y las empresas”, destacó Barbeito quien sumó la importancia cada vez mayor que “la última milla” posee para la mayoría de las empresas.

El nombre Collca nació del modo en que llamaban en el imperio Inca a los lugares destinados a la logística. El espacio se perfila como un mix entre industria, logística y “comunidad” para crear un entorno amigable y profesional. En especial, diseñado para que las pymes mendocinas puedan ser dueñas de su propio espacio y escalar su crecimiento de forma competitiva.

El masterplan cuenta con 131 lotes de 1.000 metros y un área de 4 hectáreas destinada a grandes emprendimientos.

La idea de poder construir en propiedad horizontal permite la posibilidad de escalar los proyectos hasta 6 niveles de altura en función de las necesidades y posibilidades. De este modo, los inversores podrán construir hasta 3.600 metros cubiertos.

“Un empresario podrá tener sus oficinas corporativas, su centro de distribución y su base operativa en un mismo lote”, valoró Barbeito.

Así, quienes formen parte de Collca podrán interactuar con otros rubros para generar negocios hacia Argentina y el mundo. El proyecto contará, además, con un Salón de Usos Múltiples (SUM) donde también funcionará un edifico municipal.

“Será un lugar donde van a pasar cosas y donde los empresarios podrán generar nuevos negocios”, aventuró el empresario. En el nuevo espacio ya se realiza movimiento de suelo y se ha comenzado la construcción del portal de ingreso y la colocación para servicios esenciales. El plazo para la primera etapa es de 14 meses.

La logística como oportunidad para Mendoza

El intendente de Luján, Esteban Allasino, celebró el anuncio de una nueva inversión dentro de su departamento. Y la puso en contexto al recordar que este año comenzará la tercera vía que irá desde Paso hasta Azcuénaga –lo que facilitará la circulación hasta Collca-.

El intendente recordó que el corredor bioceánico es el segundo en importancia en la región luego del canal de Panamá. “La logística es una oportunidad real para Mendoza”, subrayó Allasino. En pos de atraer inversiones a su municipio que redunden en mayores ingresos y desarrollo, el lujanino explicó que la comuna genera condiciones para que las empresas se decidan por volcar su círculo virtuoso en Luján de Cuyo.

Por un lado, no se cobra tasa de construcción a quienes construyen en este tipo de emprendimientos y, por el otro, existe una tasa única de Industria y Comercio asociada a los controles de la actividad y que puede integrarse con el espacio.

“No hay ni habrá tasas o impuestos extra solo por recaudar”, prometió Allasino y explicó que se trata de un tema legislado que trasciende su gobierno y apunta al largo plazo.

El lanzamiento de Collca contó con un interés extra y fue la exposición que hicieron directivos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) sobre las líneas de inversión de este banco público.

Jorge Quintana, presidente regional de Cuyo y provincia de Buenos Aires, y Pablo Quesada –ejecutivo de cuentas- detallaron los distintos focos del banco para poder invertir. Entre ellas –y dado el contexto- se destacó una línea reciente a través de un convenio entre el Banco BICE y el Fondo de Transformación y Crecimiento de Mendoza (FTyC).

Se trata de una línea en la que el Fondo bonifica 10 puntos de la tasa por dos años y 5 puntos en el tercero. Aplica a proyectos logísticos, con un tope de hasta $350 millones.

En la actualidad, la tasa fija es del 30% y la variable es la (Badlar + 4%), lo que hoy implica una tasa del 26%. “Todas nuestras líneas de financiamiento se realizan de manera ágil y reciben los distintos avales de las SGR”, expresó Quintana quien animó a los empresarios a empaparse de las diversas posibilidades que el BICE ofrece para escalar los proyectos agroindustriales, de exportación, construcción y factoring; entre otros.