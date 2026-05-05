Boom urbano: la sexta edición de Domingo en la Sarmiento fue una fiesta multitudinaria

La Ciudad vivió una gran jornada con la sexta edición de Domingo en la Sarmiento, que en esta oportunidad se desarrolló bajo la temática “Mi Patria en la Ciudad”, en el marco de las celebraciones por el mes de mayo.

Miles de mendocinos y turistas se acercaron a la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre Chile y Belgrano, para disfrutar de una propuesta que combinó lo mejor de la gastronomía local, el vino, la música y la producción regional, consolidando este espacio como uno de los principales polos gastronómicos y turísticos de la provincia.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, que cerca del mediodía dio inicio a las actividades con una presentación que fue ampliamente celebrada por los presentes.

A lo largo del día, vecinos y visitantes recorrieron la arteria, que se peatonalizó para este evento, y participaron de degustaciones en vinerías, propuestas gastronómicas de restaurantes y una feria de emprendedores y artesanos, en un entorno pensado para el disfrute de toda la familia.

También hubo una importante concurrencia de deportistas, junto a sus familiares y acompañantes, que participaron de la Maratón Internacional Mendoza, cuyo punto de llegada tuvo lugar en los Portones del Parque General San Martín -a pocas cuadras del evento- lo que potenció el movimiento en la zona y sumó un público diverso que eligió la propuesta para continuar su experiencia tras la competencia.

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, que estuvo presente junto al subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo; destacó: “La oferta gastronómica de calle Sarmiento, uno de los polos más atractivos de la provincia, ha sido históricamente elegida por turistas. A partir de este tipo de propuestas, cada vez más mendocinos se acercan a descubrir y disfrutar de la gastronomía de esta emblemática arteria”.

Esta iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el municipio y el sector privado, con el objetivo de seguir impulsando la actividad económica, fortalecer el desarrollo local y posicionar a la Ciudad de Mendoza como un destino turístico de excelencia.