Israel busca startups mendocinas: ofrece viajes, mentorías e inversiones

En un esfuerzo conjunto por potenciar el ecosistema emprendedor y fortalecer los lazos de cooperación tecnológica entre ambos países, se ha anunciado oficialmente el lanzamiento de la Distinción Argentino-Israelí en Innovación (Israel Innovation Awards) Edición 2026.

Este certamen, organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, junto con la Embajada de Israel en Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), busca identificar y premiar los proyectos tecnológicos más disruptivos del país que tengan el potencial de escalar globalmente.

Objetivo de la convocatoria

La iniciativa está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) y startups argentinas que desarrollen soluciones innovadoras en sectores estratégicos como AgTech, BioTech, HealthTech, Smart Cities, Energías Renovables y Ciberseguridad, entre otros.

El objetivo principal es fomentar la transferencia tecnológica y la creación de alianzas estratégicas con el ecosistema de innovación israelí, reconocido mundialmente como la "Startup Nation".

Premios y beneficios

Misión comercial a Israel: Un viaje para un representante de la empresa ganadora con una agenda de reuniones personalizada con potenciales socios, inversores y centros de investigación en Israel.

Un viaje para un representante de la empresa ganadora con una agenda de reuniones personalizada con potenciales socios, inversores y centros de investigación en Israel. Visibilidad institucional: Reconocimiento por parte de las autoridades de ambos países y acceso a redes de contacto de alto nivel.

Reconocimiento por parte de las autoridades de ambos países y acceso a redes de contacto de alto nivel. Mentoreo: Asesoramiento especializado para la internacionalización del proyecto

Declaraciones institucionales

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron la importancia de este premio como un puente para que el talento argentino acceda a uno de los mercados de innovación más avanzados del mundo.

"Esta distinción no es solo un reconocimiento, es una plataforma de despegue para que las empresas nacionales puedan validar sus tecnologías y encontrar socios estratégicos en Israel", señalaron desde la organización.

Inscripciones y plazos

Las empresas interesadas podrán presentar sus proyectos a través del portal oficial del Gobierno Nacional.

El periodo de postulación estará abierto hasta la fecha establecida en las bases. Un jurado de expertos evaluará los proyectos basándose en su grado de innovación, viabilidad comercial e impacto social y ambiental.

Para más información sobre las bases, condiciones y formularios de inscripción, los interesados pueden ingresar a la web oficial del programa.

ttps://israelinnovationawards.org/