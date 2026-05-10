Resultados en menos de 24 hs: Pérez Elizalde marca un nuevo estándar en análisis clínicos

Pérez Elizalde Análisis Clínicos incorporó tecnología y optimiza sus procesos para entregar los resultados de estudios de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

La Dra. Susana Ravazzani, responsable del estricto control de calidad, y la Dra. Romina Paolasso, a cargo de los procesos internos, explican que estos avances se lograron gracias a una coordinación precisa entre la ciencia humana, la tecnología y los protocolos científicos.

El resultado es un circuito de análisis más eficiente, sistémico, que garantiza precisión, evidencia y rapidez tanto para controles preventivos como para el seguimiento de tratamientos.

El nuevo estándar alcanzado por Pérez Elizalde en el diagnóstico y monitoreo de enfermedades complejas —como diabetes y obesidad— consolida al laboratorio como referente regional en análisis clínicos. Es el único en la provincia que integra ALAC de Argentina, la red de laboratorios de alta complejidad, y también el único certificado en Mendoza por IRAM bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.

Estas distinciones aseguran, al médico y al paciente, rigor científico, evidencia comprobada y confiabilidad en cada resultado.

Todo el proceso de un estudio se realiza en un mismo espacio físico. Esto permite observar de primera mano el trabajo profesional del equipo humano y el soporte tecnológico a la vista que acelera la obtención de resultados en menos de 24 horas.