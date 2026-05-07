Competencia federal: Mendoza se suma a las Olimpíadas de Educación Financiera

Mercado Pago y Junior Achievement Argentina abren hoy las inscripciones para 10 mil estudiantes a la 3ra. edición de las Olimpíadas de Educación Financiera. La competencia nacional y gratuita, que en sus primeras dos ediciones reunió a más de 12 mil alumnos de todo el país, acerca a jóvenes de 15 a 18 años herramientas para tomar decisiones financieras informadas en su vida cotidiana.

La iniciativa combina aprendizaje en el aula, trabajo en equipo, competencias virtuales y presenciales. Los estudiantes, acompañados por sus docentes y facilitadores de Junior Achievement Argentina, conforman equipos para superar desafíos y presentar ideas vinculadas a educación financiera, seguridad digital y uso responsable del dinero. Este año, además, la competencia suma actividades diseñadas para involucrar a las familias en la conversación sobre el manejo del dinero e incorpora un tutor de inteligencia artificial, como soporte de aprendizaje.

El carácter federal de la competencia es uno de sus rasgos distintivos: en la edición 2025, participaron escuelas de todo el país, lo que la convierte en una de las iniciativas de educación financiera con mayor alcance territorial de la Argentina.

Esta nueva edición busca ampliar esa representación e incorporar nuevas escuelas de cada rincón de la Argentina.

El evento de premiación se realizará en octubre en las oficinas de Mercado Libre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tres equipos ganadores recibirán tablets como herramientas de estudio, y cada escuela ganadora será premiada con 10 computadoras para equipar sus aulas.

"En Mercado Pago diseñamos iniciativas que combinan educación financiera y digital para que más jóvenes puedan desarrollar habilidades que les permitan tomar decisiones informadas, gestionar su dinero con mayor confianza y desenvolverse de manera segura en el mundo digital", señala José Ignacio De Carli, Gerente Senior de Sustentabilidad de Mercado Libre.

“Esta iniciativa acerca la educación financiera al aula: los jóvenes adquieren herramientas clave para situaciones de su vida cotidiana, desde estar alertas a las estafas digitales hasta tener más información para tomar decisiones sobre el dinero. Nuestro objetivo es que la escuela sea un espacio para ganar confianza, donde estos temas se discutan y se practiquen”, afirma Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 1 de junio de 2026 a través de junior.org.ar/olimpiadas/ para escuelas secundarias con conectividad de la provincia de

Mendoza.

En ediciones anteriores, el 90% de los estudiantes participantes declaró que incorporó conceptos clave de finanzas personales y el 80% aseguró que lo aprendido les será útil en su futuro.