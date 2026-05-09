Cambios en un área clave: Minas Argentinas designa a un nuevo gerente de Comunicaciones

Santiago Victoria, con más de 20 años de trayectoria en la industria minera, se une al equipo de Minas Argentinas como gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos. Victoria es un profesional sanjuanino especializado en el desarrollo e implementación de estrategias integrales de comunicación, relacionamiento institucional y gestión de la reputación corporativa.

Su formación principal es la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en Gestión de la Comunicación Estratégica en la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile.

Esta incorporación se suma a los recientes ingresos de Mauricio Barrionuevo como jefe de Perforaciones, Nicolás Juárez como jefe de Metalurgia, Blas Gonzalo Rodríguez como jefe de Procesos y Soledad Baigorri como jefa de Relaciones Comunitarias.

La ampliación del equipo técnico y de gestión responde al objetivo de acompañar el crecimiento operativo de la mina y fortalecer áreas clave vinculadas a la producción, la eficiencia de procesos y el vínculo con las comunidades y los medios de comunicación.

Mientras avanza el proyecto de la nueva mina de oro (Deep Carbonate Project), que cuenta con un RIGI aprobado por USD 665 millones, las distintas gerencias de Minas Argentinas consolidan la recuperación de la operación mediante mejoras sostenidas en productividad en la pila de lixiviación y el avance de campañas de exploración en el distrito.

Minas Argentinas cuenta hoy con 297 empleados directos: el 97% de la dotación está integrado por personal sanjuanino y más del 69% de los proveedores son de origen nacional, lo que permite una operación que funciona como motor directo del desarrollo local.

En su último balance, Minas Argentinas acumuló 7,1 millones de onzas de oro en recursos, de las cuales 4,9 millones están categorizadas como reservas probadas y probables bajo la norma canadiense NI 43-101.

Durante 2025 se invirtieron más de 11.100 millones de pesos en prospección y análisis geofísico del distrito, con más de 11.400 metros perforados y la construcción de un túnel y una rampa de acceso de más de 300 metros hacia la zona mineralizada, obra que demandó más de 5.000 millones de pesos adicionales.

En paralelo, AISA Group continúa su crecimiento en otros sectores estratégicos como Calicanto, con la construcción de su parque fotovoltaico en San Luis, que espera estar operativo en diciembre, y Cabo Vírgenes, la empresa pesquera con base en Rawson, Chubut, que continúa ampliando su capacidad operativa con la incorporación de nuevas embarcaciones y el fortalecimiento de su cadena productiva.