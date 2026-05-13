DEBI: la fintech mendocina que automatiza cobranzas y proyecta crecer más del 70 %

Fundada por los hermanos Santiago, Fernando y Juan Pablo del Peral, DEBI (anteriormente llamada TuCuota.com) nació en Mendoza en el año 2015 como una solución de negocios para resolver problemas administrativos. En 2018, el proyecto mutó a una pasarela de pagos recurrentes para ayudar a las empresas a cobrar de manera eficiente y en 2020, Federico Isas (primo de los hermanos) se sumó a la sociedad.

A lo largo de los años, la compañía fue parte de distintos procesos de aceleración junto a organismos de la región como EMBARCA, Startup Chile y Startup Perú. En 2023 fue seleccionada por Amazon Web Service para integrar un programa ejecutivo.

Estas experiencias le permitieron crecer en Argentina y llegar con su servicio a nuevos mercados como México, Panamá y España.

Desde su creación, 1 millón 700 mil personas han pagado a través de la plataforma, que ha procesado 50 millones de transacciones por un total de 200 millones de dólares.

“Nuestra herramienta automatiza la gestión de cobros, reintenta pagos fallidos y optimiza el momento y la forma de cobrar, lo que reduce el trabajo manual y aumenta la tasa de recuperación de ingresos.

Creo que el verdadero valor reside en resolver el dolor operativo de la cobranza para las empresas, la automatización y el aumento de los pagos, así como en el nivel de soporte personalizado para cada cliente”, señala Santiago del Peral.

Enfoque y crecimiento

DEBI trabaja con casi 100 clientes, principalmente compañías de seguro, instituciones educativas y grandes organizaciones sociales (como Cruz Roja o Techo) que recaudan donaciones. Cuenta con un equipo de 13 personas y la metodología de trabajo es 100 % remota.

Actualmente, está desarrollando un nuevo modelo de negocio, que sumará a la parte de cobranza la de recaudación y pronto saldrá a la luz. El objetivo será agilizar la implementación del servicio, lo que se traducirá en ventajas técnicas para sus clientes y mayores oportunidades de venta para la compañía.

Además, recientemente DEBI fue seleccionada por la Fundación Endeavor para participar del programa HIT (High Impact Training), “una gran oportunidad de capacitación, visibilidad y networking con otros emprendedores”, destaca Santiago del Peral.

En cuanto a proyecciones, comparte: “Hoy, nuestro foco es Argentina, en los últimos años el mercado se volvió más atractivo para nosotros. 2025 fue un muy buen año, con casi 73 % de crecimiento, impulsado por la captación de nuevos clientes, quienes a su vez también crecieron. Estamos en tratativas para comenzar a trabajar con un banco del país y para 2026 las expectativas son positivas y esperamos continuar de la misma manera”.