miércoles 13 de mayo de 2026 - Edición Nº5882
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Tecnología | 13 may 2026

DEBI: la fintech mendocina que viene a “calmar” el dolor de cobrar en las empresas

08:00 |La compañía brinda una solución para pagos recurrentes en empresas y organizaciones. Desde su creación, ha procesado más de 50 millones de transacciones por un total de USD 200 millones.

Santiago del Peral.
Fernando del Peral.
Juan Pablo del Peral.
Federico Isas.
Por:
Mariana Zeitune

Fundada por los hermanos Santiago, Fernando y Juan Pablo del Peral, DEBI (anteriormente llamada TuCuota.com) nació en Mendoza en el año 2015 como una solución de negocios para resolver problemas administrativos. En 2018, el proyecto mutó a una pasarela de pagos recurrentes para ayudar a las empresas a cobrar de manera eficiente y en 2020, Federico Isas (primo de los hermanos) se sumó a la sociedad.

A lo largo de los años, la compañía fue parte de distintos procesos de aceleración junto a organismos de la región como EMBARCA, Startup Chile y Startup Perú. En 2023 fue seleccionada por Amazon Web Service para integrar un programa ejecutivo.

Estas experiencias le permitieron crecer en Argentina y llegar con su servicio a nuevos mercados como México, Panamá y España.

Desde su creación, 1 millón 700 mil personas han pagado a través de la plataforma, que ha procesado 50 millones de transacciones por un total de 200 millones de dólares.

“Nuestra herramienta automatiza la gestión de cobros, reintenta pagos fallidos y optimiza el momento y la forma de cobrar, lo que reduce el trabajo manual y aumenta la tasa de recuperación de ingresos.

Creo que el verdadero valor reside en resolver el dolor operativo de la cobranza para las empresas, la automatización y el aumento de los pagos, así como en el nivel de soporte personalizado para cada cliente”, señala Santiago del Peral.

Enfoque y crecimiento

DEBI trabaja con casi 100 clientes, principalmente compañías de seguro, instituciones educativas y grandes organizaciones sociales (como Cruz Roja o Techo) que recaudan donaciones. Cuenta con un equipo de 13 personas y la metodología de trabajo es 100 % remota.

Actualmente, está desarrollando un nuevo modelo de negocio, que sumará a la parte de cobranza la de recaudación y pronto saldrá a la luz. El objetivo será agilizar la implementación del servicio, lo que se traducirá en ventajas técnicas para sus clientes y mayores oportunidades de venta para la compañía.

Además, recientemente DEBI fue seleccionada por la Fundación Endeavor para participar del programa HIT (High Impact Training), “una gran oportunidad de capacitación, visibilidad y networking con otros emprendedores”, destaca Santiago del Peral.

En cuanto a proyecciones, comparte: “Hoy, nuestro foco es Argentina, en los últimos años el mercado se volvió más atractivo para nosotros. 2025 fue un muy buen año, con casi 73 % de crecimiento, impulsado por la captación de nuevos clientes, quienes a su vez también crecieron. Estamos en tratativas para comenzar a trabajar con un banco del país y para 2026 las expectativas son positivas y esperamos continuar de la misma manera”.

 

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