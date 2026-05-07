Inversiones: McDonald’s abre su décimo local en Mendoza y suma 40 empleos

McDonald’s continúa fortaleciendo su crecimiento en Argentina y anuncia la apertura de su décimo local en la Provincia de Mendoza. El nuevo restaurante estará emplazado en Espacio Costanera, el cual está próximo a inaugurarse en el ala oeste de la Terminal de Omnibus de Mendoza.

En esta línea, la compañía abrió la convocatoria para cubrir 40 posiciones laborales, orientadas principalmente a jóvenes que buscan su primera experiencia de trabajo formal, en un entorno de aprendizaje y con oportunidades de desarrollo.

El nuevo local contará con una superficie de 150 m² e incorporará tecnología que permite realizar pedidos de forma simple, ágil e intuitiva, optimizando los tiempos y personalizando cada visita.

“Esta nueva apertura representa una gran oportunidad para seguir creciendo en Mendoza y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de empleo para jóvenes de la comunidad. Queremos que este local sea un espacio de encuentro, desarrollo y aprendizaje para quienes se sumen a nuestro equipo”, afirmó Luis Zambonini, socio de Arcos Dorados en la provincia de Mendoza.

Mejor lugar para trabajar en Argentina: puesto N°1 del ranking GPTW

McDonald’s, principal empleador de jóvenes en Argentina, continúa impulsando la generación de empleo y el desarrollo de talento, acompañando el crecimiento de las comunidades donde opera.

Recientemente, la compañía fue distinguida por el ranking Great Place to work (GPTW), alcanzando la primera posición y siendo elegida como mejor lugar para trabajar en Argentina, en 2026.

Sustentabilidad, protagonista del nuevo espacio

El nuevo restaurante estará construido bajo estándares que priorizan la eficiencia energética y el cuidado de los recursos, incorporando iniciativas concretas que reducen su impacto ambiental. Entre ellas, se destacan:

Encendido automático de cartelería e iluminación exterior

Control programable de aire acondicionado con equipos VRV

Medidores de consumo eléctrico y de agua

Iluminación LED

Grifos con reducción de caudal de agua

Separación de residuos

Gestión y disposición de aceite usado

Sistema de gestión de energía y agua (EMS)

Estas acciones forman parte de la estrategia de la compañía para operar locales cada vez más eficientes y alineados con sus compromisos ambientales.