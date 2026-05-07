Sitevinitech 2026: Banco Nación presentará beneficios y créditos para la vitivinicultura

Banco Nación tendrá una participación destacada en Sitevinitech 2026 como Sponsor Platinum de la feria, acompañando a la industria vitivinícola con herramientas financieras especialmente diseñadas para impulsar inversiones, incorporación de tecnología y desarrollo productivo.

En el marco del evento, que se realizará del 12 al 14 de mayo en el Complejo Las Naves de Mendoza, la entidad pondrá a disposición líneas de crédito subsidiadas con condiciones preferenciales para empresas del sector.

Créditos con tasas subsidiadas

Una de las principales herramientas será la Línea de Crédito 706 Sitevinitech, destinada a empresas mendocinas y desarrollada mediante un esfuerzo conjunto entre fabricantes, el Gobierno de Mendoza y Banco Nación.

La línea contará con una tasa subsidiada del 24%, considerablemente por debajo de la tasa de mercado actual —estimada en torno al 37%— gracias a un esquema de subsidios que reduce 13 puntos porcentuales.

El financiamiento tendrá un plazo de hasta 48 meses y estará orientado a inversiones productivas y adquisición de equipamiento.

Por otro lado, Banco Nación también ofrecerá condiciones especiales para las tarjetas PymeNación y AgroNación, dirigidas a usuarios vinculados a la cadena de valor vitivinícola.

La promoción estará vigente del 11 al 29 de mayo y contará con una tasa promocional TNA fija del 25%, frente a una tasa habitual del 29%, con plazos flexibles de hasta 36 meses.

Además, las operaciones podrán gestionarse a través de BNA Conecta, el marketplace para empresas de Banco Nación.

Asesoramiento en la feria

Además de presentar sus líneas financieras, Banco Nación contará con un espacio propio dentro de Sitevinitech 2026, donde las empresas podrán recibir asesoramiento personalizado, consultar condiciones y gestionar la inclusión en las líneas de crédito disponibles.

La participación de la entidad financiera se suma al fuerte perfil de negocios e innovación que tendrá esta edición de la feria, consolidando a Sitevinitech como un espacio estratégico para potenciar inversiones y competitividad en la industria del vino.

Una oportunidad imperdible que ofrece Banco Nación en exclusivo para Sitevinitech.