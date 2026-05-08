Inversión privada: ¿Qué cambia con el nuevo Código de Edificación en la Ciudad de Mendoza?

Ulpiano Suarez encabezó un encuentro con más de veinte desarrolladores inmobiliarios y representantes de cámaras empresarias del sector, para detallar los beneficios de la nueva normativa de edificación para la Ciudad de Mendoza.

“A pesar de que los municipios no contamos con herramientas macroeconómicas ni con presupuestos como los de la Provincia, nos involucramos activamente para acompañar la llegada de inversiones y la generación de empleo formal, en medio de la crisis que atraviesa el país”, afirmó Ulpiano Suarez durante la presentación.

“Agradezco toda la participación en esta instancia previa, la última actualización del código data de 20 o 25 años atrás. Ha sido un gran trabajo del equipo municipal, pero ha sido posible por los aportes de cada uno de ustedes. Y no es simplemente actualizar un código, porque eso puede hacerse con toda la normativa vinculada a lo edilicio y a lo urbano, sino también esto refleja una decisión política y una visión hacia dónde entendemos que tiene que desarrollarse y consolidarse la Ciudad”, agregó el intendente, que estuvo acompañado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González; el director de Obras Privadas, José Fornes; Mercedes Morandini y Paula Mirábile, referentes del Laboratorio Urbano de la Ciudad.

En concreto, el nuevo Código establece un marco normativo con reglas claras y una significativa simplificación de trámites, facilitando el acceso a la información al momento de tomar decisiones de inversión y agilizando la obtención de permisos para avanzar con los proyectos.

Esto se logra mediante pautas claras de construcción (como alturas máximas) y de uso del suelo (retiros y ocupación), eliminando márgenes de discrecionalidad. Se trata de lineamientos que equilibran las demandas actuales del mercado con un desarrollo urbano sostenible.

Además, se crean nuevas zonas con usos e indicadores acordes a la realidad urbana de cada sector (comercial, residencial y mixto), respondiendo a la demanda de los vecinos de contar con comercios y servicios de cercanía. Esto impacta positivamente en la calidad de vida, promueve una mayor actividad económica y contribuye a la valorización de los inmuebles.

Del encuentro participaron representantes de firmas como Presidente, Cioffi, Kristich Desarrollos, Bravín, De Blasis, Monteverdi Construcciones, Grupo Broda, Tierra Firme Desarrollos, Pleno Desarrollos, Oha Constructora y Laugero Construcciones, además de integrantes del Colegio de Arquitectos de Mendoza; la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) y la Cámara de Inversores de la Construcción.

“Me pareció muy buena la nueva implementación de este código, donde se han tenido en cuenta todos los requerimientos que hemos planteado los desarrolladores y los constructores para que sea una ciudad más adaptada a los lineamientos que requiere hoy la sociedad y la oferta y la demanda del mercado. El código tenía algunas cosas medias desactualizadas que ahora por lo que estoy viendo se han tenido bastante en consideración”, comentó Marcos Bravín, uno de los desarrolladores presentes.

La norma, aprobada por el Concejo Deliberante, es el resultado de más de dos años de trabajo liderado por el Laboratorio Urbano y la Coordinación de Planificación Territorial. El proceso incluyó un exhaustivo análisis del territorio y la elaboración de una propuesta integral que finalmente quedó plasmada en la ordenanza 4.234/26.

De esta manera, el nuevo Código no sólo ordena y actualiza la normativa vigente, sino que también sienta las bases para un modelo de ciudad pujante, con un desarrollo inmobiliario y comercial sostenible, equilibrado y orientado al futuro.

En este contexto, la Ciudad de Mendoza está consolidada como núcleo estratégico para la llegada de inversiones y el desarrollo urbano sostenible. Actualmente, el municipio registra más de 303.000 metros cuadrados en obras en ejecución, reflejando el dinamismo del sector privado y la confianza de desarrolladores e inversores en el crecimiento de la capital mendocina.