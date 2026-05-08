Líder en Sudamérica: Vinventions desembarca en Sitevinitech con nuevos lanzamientos y novedades

Vinventions, líder global en soluciones de cierre para la industria vitivinícola, participará de Sitevinitech 2026, la feria internacional más importante de tecnología e innovación para la vitivinicultura en la región, que se realizará del 12 al 14 de mayo en Mendoza. La compañía aprovechará el encuentro para presentar algunas novedades, fortalecer vínculos con bodegas y clientes estratégicos, y reafirmar su crecimiento y consolidación en Sudamérica.

Con una propuesta centrada en la innovación y la sustentabilidad, Vinventions desplegará un stand especialmente diseñado para recibir clientes, generar reuniones de negocios y realizar degustaciones técnicas de vinos de todo el mundo.

Sudamérica: clave para Vinventions

“La presencia de Vinventions en Sitevinitech representa mucho más que participar de una feria: es una oportunidad para seguir fortaleciendo vínculos con la industria, compartir los grandes ejemplares de vino que protegen nuestros cierres y demostrar cómo Sudamérica continúa posicionándose como una región estratégica para la compañía.

Venimos creciendo sostenidamente y eso nos impulsa a seguir desarrollando soluciones que acompañen la evolución del vino y las necesidades de las bodegas”, señaló Sofía Civit, Gerenta de Marketing de Vinventions Sudamérica.

La participación de Vinventions en Sitevinitech también estará marcada por importantes novedades institucionales: Andrés Belinsky, quien hasta ahora lideraba la gerencia General de Sudamérica y Estados Unidos, asumió recientemente como Director Global de Ventas y Marketing de la compañía, con base en Madrid, España.

“Este cambio se debe al crecimiento sostenido del mercado sudamericano, que ahora contará con un mayor nivel de autonomía y relevancia dentro de la estrategia global del grupo”, explica Belinsky.

POPS y espumantes italianos en el stand

Uno de los principales lanzamientos que exhibirá durante la feria será POPS, la nueva solución de la línea Nomacorc Green Line desarrollada específicamente para vinos espumantes.

POPS fue diseñado para ofrecer un excelente desempeño técnico en la conservación del producto, asegurando frescura, consistencia y control de oxígeno, además de una experiencia de apertura diferenciada.

Durante la feria, los asistentes podrán degustar espumantes italianos cerrados con esta tecnología. Italia es uno de los mercados globales más fuertes para Vinventions y, en general, el país desde el cual tenemos los primeros exponentes de grandes vinos tapados con sus cierres.

Además de POPS, Vinventions exhibirá su portfolio completo de soluciones para cierres de vino, entre ellas las líneas Nomacorc Green Line (para vinos tranquilos), SÜBR y Vintop.

La empresa se destaca a nivel global por combinar alta performance técnica con un fuerte compromiso sustentable. Nomacorc utiliza biopolímeros derivados de la caña de azúcar, mientras que SÜBR integra gránulos de corcho natural con materiales biodegradables para ofrecer una alternativa micronatural innovadora. Por su parte, Vintop propone tapas a rosca premium con tecnologías avanzadas de impresión y diseño.

La compañía también presentará las herramientas de Wine Quality Solutions (WQS), dispositivos de medición enológica desarrollados con tecnología de vanguardia para optimizar el control y la calidad del vino durante todo el proceso productivo.

La presencia regional de Vinventions en Sitevinitech incluirá, además, la participación de representantes comerciales de distintos países de Sudamérica, entre ellos Chile, Perú, Bolivia y Uruguay, quienes desarrollarán visitas técnicas a bodegas, encuentros con clientes y actividades institucionales durante la feria.

Acerca de Vinventions

Vinventions provee sistemas de cierre a la industria vitivinícola mundial que se destacan por dos factores fundamentales: su performance para cuidar al vino y su enfoque sustentable.

Actualmente, la compañía posee 4 marcas: Nomacorc (tapones sintéticos de alta tecnología, cuya materia pima es un polietileno derivado de la caña de azúcar), SÜBR (micronaturales que combinan gránulos de corcho natural y un aglomerante de origen biodegradable), Vintop (tapas a rosca de diseño elegante y métodos de impresión innovadores), Wine Quality Solutions: dispositivos para mediciones enológicas realizados con tecnología de vanguardia). Nomacorc Green Line, el portfolio de cierres técnicos hecho a partir de biopolímeros derivados de la caña de azúcar, fue la primera marca de este grupo.

En Instagram: https://www.instagram.com/vinventions.sudamerica/

En Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vinventions-sudamerica/

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