Mendoza impulsa la primera Zona Económica Digital del país para atraer empresas de alto valor

Andén, una compañía argentina de tecnología co fundada por el mendocino Simón Puebla que diseña, crea e implementa Zonas Económicas Digitales para potenciar la Economía del Conocimiento, firmó un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno provincial de Mendoza para avanzar en la modernización institucional y tecnológica de regímenes orientados a atraer inversión y empresas de alto valor agregado.

El acuerdo marca el inicio de una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer la competitividad de Mendoza mediante la incorporación de infraestructura digital y la integración de procesos vinculados a la Zona Franca de Mendoza.

La iniciativa busca simplificar la operatoria, reducir fricciones administrativas y generar mejores condiciones para la radicación allí de empresas de la Economía del Conocimiento.

En una primera etapa, el proyecto contempla el desarrollo de una plataforma que integrará procesos societarios, cumplimiento normativo, gestión operativa y trazabilidad. De esta manera, se apunta a dotar al régimen de mayor eficiencia, previsibilidad y capacidad para competir por inversiones de alto valor agregado.

“La competitividad hoy no depende solo del marco normativo, sino también de la calidad de la ejecución. Cuando la infraestructura institucional funciona de manera digital, integrada y trazable, las empresas pueden invertir y crecer con mayor previsibilidad”, señaló Santiago Bermúdez, cofundador y CEO de Andén.

Por su parte, Federico Morábito, Presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología afirmó: “Estamos convencidos de que la tecnología es una herramienta fundamental para transformar la manera en que gestionamos y generamos oportunidades. Mendoza tiene el talento, el potencial y las herramientas para consolidarse como un polo de la Economía del Conocimiento en Argentina y la región”.

Infraestructura digital para una nueva etapa productiva

Con este anuncio, Andén lanza su operación con el objetivo de desarrollar infraestructura institucional y tecnológica para una nueva generación de economías digitales en el país y

América Latina.

La firma del Memorándum con Mendoza representa el primer gran paso de ese camino y anticipa una agenda orientada a modernizar regímenes existentes para adaptarlos a las necesidades de la Economía del Conocimiento y de las industrias de alto valor agregado.

En el país y en gran parte de la región, muchos de estos regímenes fueron concebidos para una economía industrial y hoy operan con procesos que no acompañan la dinámica del software, el talento global y las nuevas industrias tecnológicas.

Frente a ese escenario, Andén parte de una premisa concreta: no es necesario crear nuevas leyes para impulsar la economía digital, sino modernizar la forma en que se implementan los marcos vigentes. Sobre esa base, desarrolla infraestructura tecnológica que permite una aplicación más ágil, trazable y eficiente de herramientas como la Ley de Economía del Conocimiento y el régimen de Zonas Francas.

“Hoy el desafío no es crear nuevos marcos desde cero, sino adaptar los que ya existen a las necesidades de una economía global y digital. Ahí es donde vemos una oportunidad enorme, sin costo fiscal ni cambios normativos”, señaló Teófilo Beato, cofundador y Chief Public Affairs de Andén.

En la misma línea,“Muchas startups de la región, incluso desde etapas tempranas, se estructuran afuera porque no encuentran condiciones simples para crecer. Nuestro desafío es construir infraestructura pública digital para que más empresas puedan operar, invertir y escalar desde sus lugares de origen”, finalizó Simón Puebla, cofundador de Andén.

Acerca de Andén

Andén es una compañía argentina que diseña y opera zonas digitales orientadas a la Economía del Conocimiento y a industrias de alto valor agregado. A través de su propio sistema operativo, Andén OS, desarrolla infraestructura digital que integra procesos societarios, cumplimiento normativo y trazabilidad en una sola plataforma, potenciando la operación de regímenes económicos existentes sin modificar el marco legal vigente.