Best Tourism Villages 2026: qué pueblos mendocinos compiten por el máximo premio de la ONU

En la edición 2026 del certamen, con el aval del Emetur, dos municipios del Sur provincial presentaron las candidaturas de Las Loicas y Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe, y Villa 25 de Mayo, en San Rafael.

Los tres destinos competirán junto a otras localidades argentinas para quedar entre los ocho pueblos seleccionados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que representarán al país en la instancia internacional.

La convocatoria nacional de este año cerró con cifras récord: 55 pueblos de 20 provincias se postularon para formar parte de este reconocimiento mundial, el número más alto desde que Argentina comenzó a participar del programa, en 2021.

El certamen pone el foco en destinos rurales que se destacan por proteger su patrimonio natural y cultural, fomentar el desarrollo sostenible, fortalecer el vínculo entre turismo y comunidad local y ofrecer experiencias auténticas para los visitantes.

La participación mendocina en este programa internacional viene creciendo de manera sostenida. La provincia se sumó por primera vez en 2024, cuando Los Chacayes, en Tunuyán, fue elegido como precandidato nacional.

Un año después, en 2025, fue el turno de Uspallata, en Las Heras, consolidando el interés provincial por mostrar al mundo sus destinos emergentes vinculados al turismo de naturaleza, la identidad cultural y la ruralidad.

Ahora, el protagonismo lo toman tres localidades con perfiles distintos, pero unidas por una fuerte identidad territorial y comunitaria.

Pueblos para disfrutar

En el Sur mendocino, Las Loicas aparece como una pequeña comunidad cordillerana marcada por el paisaje de montaña y la cercanía con el Paso Internacional Pehuenche. Ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe, la localidad se convirtió en un punto estratégico para viajeros que recorren la Ruta 40 y buscan experiencias ligadas a la naturaleza, las termas y la vida rural.

Con una población reducida y servicios turísticos en crecimiento, el pueblo funciona como puerta de entrada a atractivos como Cajón Grande, Valle Noble y las termas de El Azufre. El entorno de arboledas, ríos y montañas, junto con la hospitalidad de sus habitantes, conforman una propuesta cada vez más valorada por quienes buscan turismo de cercanía y experiencias auténticas.

También en Malargüe, Bardas Blancas representa otro de los grandes paisajes del Sur provincial. El poblado se ubica sobre la Ruta Nacional 40, a orillas del río Grande, y es uno de los accesos naturales hacia la región volcánica de La Payunia y los volcanes del Payén, considerados entre los escenarios naturales más impactantes del planeta.

La localidad combina naturaleza agreste, historia y cultura andina. Muy cerca se encuentran sitios de gran valor paleontológico y geológico, además de atractivos emblemáticos como la Caverna de las Brujas, campos volcánicos y antiguas rutas utilizadas históricamente para la conexión con Chile.

El pueblo conserva además una fuerte impronta histórica vinculada a las comunidades originarias y al desarrollo de la frontera sur mendocina durante el siglo XIX. En la actualidad, Bardas Blancas complementa su economía tradicional ligada a la ganadería y la actividad petrolera con un creciente movimiento turístico atraído por la aventura, el senderismo y el contacto con la naturaleza.

La tercera candidatura mendocina corresponde a Villa 25 de Mayo, en San Rafael, considerada uno de los sitios históricos más importantes del Sur provincial. Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad cabecera, la villa mantiene intacto gran parte de su patrimonio arquitectónico y cultural, convirtiéndose en uno de los destinos más pintorescos y emblemáticos de Mendoza.

Conocida como el lugar donde nació San Rafael tras la fundación del Fuerte San Rafael del Diamante en 1805, la localidad conserva antiguas construcciones de adobe, calles arboladas y una identidad profundamente ligada a las tradiciones cuyanas.

El turismo en la Villa se desarrolla en armonía con su ritmo tranquilo y su fuerte sentido de pertenencia comunitaria. La historia, la gastronomía regional, las actividades culturales y el entorno natural conforman una propuesta que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales durante todo el año.

Con estas tres postulaciones, Mendoza reafirma su diversidad turística y su potencial como destino de experiencias rurales auténticas, sustentables y con fuerte identidad local. La definición de los ocho pueblos argentinos seleccionados se conocerá en los próximos meses y luego será ONU Turismo la encargada de evaluar las candidaturas en la instancia mundial.