Juan Manuel Gimenez Riili: "El Acceso Este será un motor del boom inmobiliario de Mendoza"

El crecimiento urbano de Mendoza comienza a redefinir sus polos de desarrollo. En este escenario, el corredor del Acceso Este emerge como uno de los sectores con mayor proyección, impulsado por nuevas obras de infraestructura financiadas en gran parte por el Fondo del Resarcimiento, además de mejoras en conectividad y una creciente inversión privada.

Desde Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios, su director, Juan Manuel Giménez Riili, analiza este fenómeno:

“Estamos viendo un cambio estructural en la lógica de crecimiento de Mendoza. El Acceso Este dejó de ser una vía de paso para transformarse en un eje estratégico de desarrollo.”

Obras clave: infraestructura que cambia la vida cotidiana

Las inversiones previstas sobre el Acceso Este forman parte de un paquete de obras financiadas con recursos del resarcimiento histórico recibido por la provincia. Entre los principales ejes se destacan:

Modernización integral del corredor, con mejoras en calzadas, iluminación y seguridad vial.

Nuevos distribuidores y accesos que optimizan la conectividad en todo el Gran Mendoza.

Ordenamiento del tránsito pesado.

Infraestructura que impulsa el desarrollo comercial y residencial.

Pero más allá del impacto económico, estas obras tienen un efecto directo en la vida diaria de las personas.

“Las familias van a poder trasladarse a la ciudad de forma mucho más rápida y segura. Vamos a tener múltiples vías de acceso, mejor iluminación y una circulación más ordenada. Eso cambia completamente la experiencia de vivir en la zona”, destaca Giménez Riili.

La consolidación de tres vías de acceso principales permitirá reducir tiempos de traslado, generar alternativas de circulación y mejorar la seguridad, un factor cada vez más valorado por quienes buscan mudarse o invertir.

¿Cómo impacta en los precios?

Históricamente, los corredores viales de alto flujo han sido catalizadores de valorización inmobiliaria. En el caso del Acceso Este, el fenómeno ya comienza a observarse:

Valores aún competitivos con tendencia a suba.

Mayor interés de inversores que buscan anticiparse.

Aparición de nuevos desarrollos que elevan el estándar de la zona.

“Hoy los precios todavía reflejan el presente. Pero el mercado ya empieza a mirar el futuro, y ahí es donde se generan las mayores oportunidades”, explica.

El rol del desarrollo privado: crear valor, no solo acompañarlo

El crecimiento del Acceso Este no depende únicamente de la obra pública. El desarrollo privado cumple un rol clave en consolidar el atractivo de la zona.

Desde Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios destacan que su estrategia apunta a generar ecosistemas completos, donde la infraestructura se combine con servicios y calidad de vida.

“Nosotros no solo acompañamos el crecimiento: lo potenciamos. Aportamos valor con centros comerciales, propuestas gastronómicas, gimnasios abiertos las 24 horas y espacios que generan comunidad.”

En esa línea, uno de los proyectos más relevantes es el Pueblo Nuevo Camp, un centro deportivo de más de 10 hectáreas que forma parte de una visión integral del desarrollo urbano.

“El concepto es claro: donde hay vida, hay valor. Y la vida se construye con servicios, deporte, encuentro y comunidad.”

Además, la experiencia acumulada en desarrollos como Cortaderas Country, Las Retamas y El Bosque refuerza esta mirada, demostrando cómo la combinación de planificación, infraestructura y servicios puede transformar zonas y potenciar su valorización en el tiempo.

De corredor vial a nueva centralidad

Uno de los cambios más relevantes es el pasaje de una lógica de tránsito a una lógica de permanencia.

“Se empieza a construir una nueva centralidad. Cuando tenés accesibilidad, seguridad y servicios, la gente no solo pasa: se queda, vive e invierte”, sostiene Giménez Riili.

Perspectivas

Con obras en marcha, financiamiento asegurado, mejoras concretas en movilidad y una fuerte participación del sector privado, el Acceso Este se posiciona como uno de los grandes protagonistas del desarrollo inmobiliario mendocino.