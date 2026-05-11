Finca La Anita, la bodega mendocina que invita a vivir una experiencia "Mundial"

Si alguien sabe cómo es “levantar la copa” ese es el campeón, el que juega limpio, el que gana la partida tras duros entrenamientos, el que supera las frustraciones, el que lucha, pierde, se sacude el polvo y vuelve a erguirse.

¿Te imaginás “levantando la copa” como un campeón, pero esta vez colmada de un rico tinto argentino?

Esta es, justamente, la experiencia que propone Finca La Anita para el Mundial de Fútbol 2026 que arranca en junio: disfrutar del vino y de las memorias que dejó la gloriosa Selección del fútbol de 1986 con sus vinos “Héroes” y “La Final”.

Esta particular cata a ciegas que aúna el vino y el fútbol estará disponible desde el próximo jueves 14 de mayo en Bodega Finca La Anita a partir de las 11h00 horas.

“Ofrecemos una experiencia inmersiva con diferentes elementos sensoriales en la sala de barricas de la bodega donde el visitante podrá catar a ciegas los vinos de Los Campeones, al tiempo que sonidos, texturas y aromas estimulan los sentidos” explicó Paula Suárez, encargada de Turismo de la empresa.

Esta misma cata fue presentada en Miami a clientes e importadores de la marca con la presencia de miembros de la selección del ´86 como Checho Batista y Gringo Giusti.

“La idea es seguir trabajando con eventos en Estados Unidos mientras dure el Mundial de fútbol” explicó Richard Bonvin CEO de Mendoza Vineyards y Finca La Anita.

En Miami, donde la marca se ha fortalecido en los últimos años, ha crecido el fanatismo por el fútbol, seguramente gracias a la fuerte presencia del Inter FC y de la idolatría que genera Messi.

Aprovechando ese impulso, en junio se harán distintas presentaciones en Florida de los vinos de Los Campeones del 86.

Los mismos están presentes desde el año pasado en grandes cadenas americanas como Bottle King, Costco, Publix, Broward Meat and Fish con decenas de tiendas en distintos estados.

Almuerzo de Campeones

El evento de Los Campeones realizado en Mendoza contó con la presencia de Ricardo Giusti, participante de la Selección Argentina en las Copas América 1983, 1987 y 1989.

Giusti, quien jugó para la selección argentina en la Copa Mundial de 1986 y fue titular indiscutido para Carlos Salvador Bilardo, recordó con mucho cariño al querido entrenador.

“Hicimos estos vinos con y para el equipo. Hoy en día somos 22 y estamos en comunicación permanente. Bilardo nos dijo siempre que debíamos ayudarnos entre todos. El nos enseñó que un equipo es solidaridad y respeto y seguimos creyendo toda la vida en esos valores”, apuntó durante el almuerzo, que también fue una novedad de temporada.

El “almuerzo de Los Campeones” ($49.000 por persona) es un asado con empanadas y verduras al rescoldo, y de postre panqueques con dulce de leche, como el que les hacía el papá de Maradona cada vez que jugaban un partido el domingo.

Este almuerzo estará disponible todos los fines de semana en Finca La Anita, siempre con reserva previa. Los vinos son aparte, y se pueden elegir: puede ser botella, copa, o bien la experiencia completa de la línea La Anita o de los íconos, dependiendo de cada paladar.

El dato

Cata a ciegas: jueves y sábados, con reserva previa para grupos de hasta 10 personas. Valor: 40.000 pesos.

Combo cata a ciegas y almuerzo: los días sábado en que coinciden ambas actividades, se podrá acceder a una promoción especial para disfrutar ambas por $80.000.

Almuerzo de Los Campeones: sábados y domingos a partir de las 12 horas y hasta las 15 horas. Apto para celíacos (todos los panificados son sin gluten).

El vino de Los Campeones: su historia y presente

Una amistad entre Oscar El Cabezón Ruggeri y Jorge del Valle, director para LATAM de Mendoza Vineyards, hizo surgir la línea de vinos Los Campeones.

Entusiasmado con lanzar un vino Ruggeri invitó a sus ex compañeros de la Selección argentina a participar, con muy buena recepción por parte de ellos.

La idea tenía además un fin solidario; las familias de algunos de los integrantes de la gloriosa selección de fútbol no estaban pasando una buena situación económica, y la idea de sus compañeros fue lanzar esta línea de vinos para ayudarlos, mediante las ventas.

Así nacieron La Final Malbec y Héroes Blend, ambos elaborados con uvas de Agrelo al que luego se sumó Héroes Malbec.

Héroes red blend 2024 está elaborado con 70% Malbec, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon y 10% Petit Verdot ($15.000), Héroes Malbec 2025 ($15.000) y La Final Malbec 2022 ($20.000).

En la etiqueta blanca de La Final con el número 86 en celeste y blanco se ve una foto de la Selección en el Estadio Azteca, mientras que Héroes es una etiqueta negra con cápsula en los colores de la Bandera argentina, en la que resalta en dorado la Copa del Mundo y el número 86.

En Argentina estos vinos son distribuidos desde Finca La Anita de forma directa al resto del país, y se pueden conseguir contactándose con Turismo en la bodega.

Acerca de Finca La Anita

Finca La Anita es propiedad de Origin Wine desde el año 2017 al igual que Mendoza Vineyards, en Mendoza. Origin Wine posee bodegas en Stellenbosch Sudáfrica, y en Suiza.

Finca La Anita, bodega boutique de vinos de alta gama, tiene 70 hectáreas de viñedos propios en la Primera Zona del Malbec, Agrelo en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Desde su nacimiento, en el año 1992, se la conoce por ser pionera en vinos de alta gama en Argentina.