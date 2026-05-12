Arranca hoy la Sitevinitech 2026: Mendoza, vitrina y motor de la vitivinicultura latinoamericana

Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de Sitevinitech 2026, el encuentro más importante de la industria vitivinícola en Latinoamérica, que abrirá oficialmente sus puertas este martes 12 de mayo en el Complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza.

Durante tres jornadas, la feria reunirá a más de 150 expositores y marcas nacionales e internacionales en una superficie superior a los 8 mil metros cuadrados, consolidándose como una plataforma estratégica para la innovación, el conocimiento y los negocios vinculados al vino.

La edición 2026 llega además con un fuerte nivel de renovación, ya que el 30% de las empresas participantes estarán presentes por primera vez en la feria, reflejando el dinamismo y la constante transformación del sector.

Con más de 10 mil visitantes esperados y todos sus espacios comercializados antes de la apertura, Sitevinitech confirma el interés y la necesidad de la industria de seguir apostando por la tecnología, la eficiencia y la sustentabilidad en un contexto global desafiante para la vitivinicultura.

Innovación y nuevas tendencias para la industria

La feria pondrá el foco en las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a la vitivinicultura, con propuestas vinculadas a robótica, automatización, biotecnología, inteligencia aplicada al viñedo, maquinaria de última generación y soluciones orientadas a optimizar procesos productivos.

Entre las principales tendencias de esta edición se destacará también el crecimiento de los vinos desalcoholizados y de baja graduación alcohólica, una categoría en expansión a nivel mundial que tendrá presentaciones y charlas técnicas específicas dentro de la agenda oficial.

Además, empresas nacionales e internacionales exhibirán desarrollos en eficiencia energética, sistemas de limpieza sustentable, packaging premium, manejo inteligente de fluidos, soluciones logísticas y tecnologías para toda la cadena vitivinícola.

Charlas, conocimiento y especialistas internacionales

Uno de los ejes centrales de Sitevinitech 2026 será su ciclo de charlas y conferencias, que durante las tres jornadas reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales vinculados a innovación, sustentabilidad, automatización, gestión vitivinícola y nuevas tendencias de consumo.

La agenda incluirá presentaciones técnicas, talleres y espacios de análisis orientados a brindar herramientas concretas para mejorar la competitividad del sector, en un momento clave para la industria vitivinícola global.

La agenda del ciclo de charlas se puede consultar en el siguiente enlace:

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Negocios y proyección internacional

Además de la exposición comercial, Sitevinitech 2026 contará con rondas de negocios internacionales y espacios de networking orientados a potenciar oportunidades comerciales y generar intercambio de conocimiento entre empresas, profesionales y referentes del sector.

La feria reafirma también su perfil internacional con la llegada de visitantes y delegaciones de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

“Mendoza no solo produce grandes vinos; también exporta conocimiento, innovación y tecnología para toda la vitivinicultura regional”, destacaron desde la organización.

Experiencias, gastronomía y networking

Como parte de la propuesta integral del evento, Sitevinitech sumará nuevamente “El Patio de la Nave”, un espacio pensado para el encuentro y el networking en un formato más relajado, con gastronomía, vinos, música y experiencias vinculadas a la producción local.

La propuesta incluirá cafetería de especialidad, cocina en vivo, vermut mendocino, etiquetas elaboradas por enólogas y emprendimientos regionales vinculados al desarrollo productivo y gastronómico de Mendoza.

Con innovación, negocios y conocimiento como ejes principales, Sitevinitech 2026 se prepara para consolidar una vez más a Mendoza como capital estratégica de la vitivinicultura latinoamericana.

Acreditaciones:

www.sitevinitech.com.ar