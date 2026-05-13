Romeco inauguró nuevo showroom en Maipú y refuerza su liderazgo en maquinaria de construcción

En un evento dónde asistieron autoridades, clientes, amigos, socios y colaboradores, ROMECO inauguró su renovada sede en la provincia de Mendoza. Este nuevo edificio, ubicado en el mismo espacio de siempre en el corazón del Carril Rodríguez Peña de Maipú, refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo de la infraestructura regional y la cercanía con sus clientes.

Con casi dos décadas brindando soluciones integrales, ROMECO se ha consolidado como el referente oficial de la marca alemana Wacker Neuson en el país.

El nuevo edificio comercial no solo funcionará como centro de ventas y alquiler de equipos de última generación —como miniexcavadoras, minicargadoras, rodillos y placas compactadoras, torres de iluminación, autohormigoneras Carmix, y otros equipos—, sino que también cuenta con un taller especializado para garantizar un servicio de post venta de excelencia.

"Esta inauguración marca un hito en nuestra historia de 20 años. Mendoza es una plaza clave para

nosotros, y este edificio nos permite elevar el estándar de soporte técnico y disponibilidad de equipos para los proyectos más exigentes de la zona", afirmó Hernán Felipe, Presidente de ROMECO y uno de los socios fundadores de ROMECO en Mendoza.

La nueva sede destaca por su diseño moderno y funcional, pensado para optimizar la logística de

entrega de maquinaria y ofrecer una experiencia personalizada a empresas constructoras, mineras y

viales.

Un encuentro que celebró la trayectoria y el futuro

La jornada de inauguración contó con un exclusivo evento que reunió a los pilares fundamentales del éxito de ROMECO. Entre los asistentes se destacaron en representación del Intendente de la

municipalidad de Maipú, Matías Stevanatto, el Presidente del Concejo Deliberante Emiliano Sallei,

y el intendente de la municipalidad de Tupungato, Gustavo Aguilera, quienes subrayaron la importancia de la inversión privada para el crecimiento de Mendoza.

El evento fue también un punto de encuentro para clientes estratégicos y proveedores clave, como

directivos de la marca Wacker Neuson, quienes viajaron especialmente para brindar su apoyo en

esta nueva etapa.

En un clima de gran emotividad, los socios fundadores compartieron el brindis junto a sus familias y el equipo de colaboradores, recordando los inicios de la firma y proyectando los desafíos que vienen.

Acerca de ROMECO

Con 20 años de trayectoria en Argentina, ROMECO es una empresa dedicada a la venta, alquiler y post venta de maquinaria para la construcción. Como representante oficial de marcas líderes como

Wacker Neuson, Carmix, Allen o Makita, la compañía ofrece un respaldo integral que incluye asesoramiento técnico y repuestos originales en sus 8 sucursales alrededor del país.