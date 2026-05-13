Capacitación estratégica: seis cursos para potenciar la gestión de las pymes mendocinas

El Ministerio de Producción informa sobre el ciclo de capacitación que dicta el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) lanza el Ciclo de Formación Empresarial destinado apymes de Mendoza.

Los encuentros estarán guiados por Socios de IDITS, se cursarán en el Parque TIC (Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz) entre mayo y agosto de 2026.

Los encuentros son un espacio de capacitación donde empresas socias compartirán su conocimiento y experiencia a través de ejes temáticos orientados a brindar herramientas prácticas y aplicables a la gestión empresarial.

Los destinatarios son empresas de todos los sectores industriales, tecnológicos y de servicios de Mendoza y quienes estén interesados deben inscribirse previamente a cada uno de los módulos que deseen cursar.

Cronograma

El programa estará compuesto por seis módulos de capacitación, organizados en torno a temáticas estratégicas para el desarrollo empresarial.

Liderazgo y evolución empresarial

A cargo de Melina Hidalgo, Mariana Tissera, Gustavo Olivera (Innova Management) y Federico Sícoli (Chile Start). Inscripción previa

Se dictarán el 14 y 21 de mayo de 9.30 a 12 y los contenidos que se desarrollarán serán Cómo construir equipos sólidos en pymes, Desarrollo de habilidades de liderazgo, Gestión y desarrollo del talento y Profesionalización de empresas familiares

Comunicación estratégica y marketing digital

A cargo de Francisco Alfaro (Alfaro Diseño), Paulo Belloso y Gabriela Fernández (Estudio Diablo) y Sergio Santisteban (Pravi Consultora).

Se dictarán el 28 de mayo y 4 de junio de 9.30 a 12 y los contenidos a desarrollar serán Comunicación corporativa y Posicionamiento digital.

Eficiencia energética, huella de carbono y bonos verdes

A cargo de Carina Egea (Portfolio), Marisol Cavigioli (GenB) y Lucas Lago (Sustentia Ingeniería).

Se dictarán el 11 y 18 de junio de 9.30 a 12 y los contenidos a desarrollar serán Desempeño energético y Financiamiento sostenible.

Seguridad industrial y calidad proactiva

A cargo de José Oliva (Impulsar), Luis Vivanco (Grupo Valuar) y Norma Sepúlveda (Accurate Global Argentina).

Se dictarán el 25 de junio y 2 de julio de 9.30 a 12 y los contenidos a desarrollar serán Introducción a la seguridad industrial, Normas internacionales, Beneficios de certificación, Rol de mandos medios en seguridad, Normas ISO y auditor interno y Requisitos legales para mercados internacionales.

Tecnología aplicada a la seguridad empresarial

A cargo de Norma Sepúlveda (Accurate Global Argentina), José Oliva (Impulsar) y Clara Alonso (Oeste Consultora).

Se dictarán el 16 y 23 de julio de 9.30 a 12 y los contenidos a desarrollar serán Requerimientos legales en seguridad, Sistemas contra incendios, Cámaras con inteligencia artificial y Sistemas de comunicación empresarial.

Innovación y gestión tecnológica para pymes

A cargo de Cursala junto a profesionales especialistas invitados.

Se dictarán el 30 de julio y 6 de agosto de 9.30 a 12 y los contenidos a desarrollar serán Logística para pymes, Redes y telecomunicaciones, Organización y procesos, Sistemas de información industrial y Ensayos no destructivos.

Quienes deseen más información sobre el ciclo o quieran interiorizarse de las actividades y beneficios que tienen nuestros socios deben escribir a [email protected]