Mendoza proyecta un vuelo directo a Madrid desde 2027 con Air Europa

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, utilizó sus redes sociales para anticipar un importante avance en la conectividad aérea de la provincia. Tras una reunión clave con un alto empresario del sector aeronáutico, el mandatario reveló que se trabaja en la creación de una ruta que uniría directamente a la provincia con Europa.

El acuerdo para volar directo a España

El anuncio central gira en torno a la posibilidad de que Mendoza cuente con una conexión sin escalas con la capital española.

“Mendoza avanza en la posibilidad de contar con un vuelo directo entre nuestra provincia y Madrid, a partir de 2027”, afirmó Cornejo a través de su cuenta en la red social X.

Este avance se da luego de que el gobernador recibiera a Javier Hidalgo, presidente de la aerolínea Air Europa, una de las compañías más importantes del sector. Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre los planes de expansión de la empresa y la factibilidad técnica de sumar a Mendoza como un nuevo destino estratégico en su red de vuelos internacionales.

Para el gobernador, este paso es fundamental para mantener la competitividad de la provincia frente a otros destinos internacionales. Al respecto, Cornejo sentenció: “Seguimos fortaleciendo el posicionamiento de Mendoza en el mundo, consolidando rutas estratégicas y ampliando una oferta turística cada vez más competitiva para el mercado internacional”.

Inversiones turísticas y conectividad internacional

La llegada de este vuelo no solo implica una mejora en el transporte, sino también una oportunidad para el sector económico local.

Según explicó el mandatario, la reunión sirvió “para trabajar en nuevas oportunidades de conectividad aérea internacional e inversiones vinculadas al turismo”.

Hidalgo, quien lidera la compañía que forma parte del grupo Globalia, ya venía manteniendo conversaciones con autoridades nacionales, como el secretario de Turismo, Daniel Scioli, sobre proyectos hoteleros en el país. Con esta nueva ruta, el Gobierno provincial busca facilitar la llegada de visitantes europeos y consolidar a Mendoza como un centro logístico regional.