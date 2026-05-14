Banco Macro lanza un fondo para invertir en activos internacionales desde Argentina

Banco Macro, a través de Macro Fondos, anunció el lanzamiento de una nueva alternativa orientada al mercado externo: PINT, Fondo Pionero Internacional.

La propuesta busca que los ahorristas accedan a instrumentos del exterior operando localmente dentro del mercado de capitales argentino.

Este nuevo instrumento invertirá en fondos de MFS Investment Management, una de las sociedades de administración de activos más grandes del mundo, que hace más de 100 años creó el primer fondo de inversión abierto de los Estados Unidos.

Actualmente, Macro Fondos se posiciona como la cuarta administradora de la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI), con un patrimonio bajo gestión que ronda los 6 billones de pesos.

Con esta incorporación, la familia Pionero alcanza las 37 variantes, cubriendo desde opciones de Money Market y Renta Fija hasta Renta Variable y Mixta.

"Para Banco Macro, este lanzamiento es muy positivo porque continúa impulsando el desarrollo de nuestro mercado de capitales. A este nuevo fondo en dólares de la familia Pionero podrán acceder los inversores calificados.

El objetivo principal es brindarle a nuestros clientes la posibilidad de buscar alternativas a nivel global dentro del mercado de capitales argentino, con las ventajas de estar en un Fondo local, afirmó Mateo Brito, Presidente de Macro Fondos de Banco Macro.

“Lo que estamos buscando con este nuevo Fondo Pionero es darle una alternativa internacional a nuestros clientes, de baja volatilidad, ventajas impositivas y con un perfil conservador, y de esta forma construir un eslabón más en el acompañamiento de Macro en el desarrollo de sus inversiones", agregó Brito.

"En MFS nos complace acompañar a Banco Macro y formar parte de este programa innovador, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado de capitales para los inversores argentinos", afirmó Stephan Von Hartenstein Director de LatAm para MFS.

El Fondo Pionero Internacional, al cual se accede con dólares cable, es un instrumento de inversión ideal para darle valor a los ahorros en moneda extranjera, y se suma a las diferentes opciones que ya ofrece la entidad.

El flamante fondo es exclusivo para inversores calificados que buscan un riesgo moderado para obtener un mayor retorno sin exponerse demasiado a la volatilidad.

Claves del Fondo Pionero Internacional:

Operatoria simplificada: Se gestiona directamente a través de Macro Fondos, eliminando la necesidad de abrir cuentas o contratar brókers extranjeros.

Tratamiento impositivo: El instrumento está exento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Cartera global: Combina deuda de mercados desarrollados y emergentes, abarcando diversos sectores y geografías.

Disponibilidad: Se suscribe en dólares, con un horizonte de mediano plazo y rescate en 48 horas (T+2).

Este es el inicio de una serie de propuestas destinadas a impulsar proyectos de inversión; porque pensar en grande es, precisamente, facilitar que esos objetivos se transformen en realidad.