Verallia presentó “Sparkling Azul”, el nuevo envase en homenaje a la Reina de la Vendimia 2026

Verallia Argentina amplía su propuesta para el segmento de espumantes premium con el lanzamiento de ‘Sparkling Azul’, una botella creada específicamente para el método champenoise bajo rigurosos criterios de ecodiseño.

La presentación oficial, realizada en el marco de Sitevinitech 2026, sirvió como el escenario ideal para homenajear a la flamante Reina Nacional de la Vendimia Azul Antolinez, coronada en la fiesta “90 cosechas de una misma cepa”.

El lanzamiento se llevó a cabo con la presencia de la soberana, clientes, autoridades, colaboradores de la compañía, familiares y representantes de la prensa, en un encuentro que volvió a poner en valor el vínculo entre la industria del vidrio y la cultura vitivinícola argentina.

“Siento una emoción muy profunda, es un gran honor para mí. Durante años vi cómo este reconocimiento llegaba a otras reinas y siempre me pareció algo muy lejano, pero también muy significativo dentro de nuestra cultura. Hoy que me toca a mí, lo vivo con muchísimo orgullo y agradecimiento”, expresó Azul Antolinez durante la presentación.

¿Cómo es el nuevo envase?

Diseñada para el segmento de alta gama y orientada al método champenoise, Sparkling

Azul cuenta con las siguientes características técnicas:

Capacidad: 750 cc

Peso: 850 gramos

Altura: 310 mm

Diámetro: 94,2 mm

Su desarrollo se inscribe dentro de la filosofía de ecodiseño de Verallia, que promueve la mejora continua en términos de eficiencia, optimización de recursos y reducción del impacto ambiental, acompañando las nuevas demandas del mercado sin resignar calidad, estética ni prestaciones técnicas.

“El vino no es solo un producto, es parte de la identidad de Mendoza. Que mi nombre acompañe una botella que representa todo eso es algo realmente especial. Siento que trasciende lo personal y se convierte en un símbolo del esfuerzo de toda una industria”, agregó la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

“En Verallia trabajamos cada día con un propósito claro: reimaginar el vidrio para construir un futuro sostenible. Este lanzamiento refleja esa visión, donde la innovación, el diseño y la eficiencia se integran para ofrecer soluciones que acompañen la evolución de la industria, aportando valor tanto a nuestros clientes como al entorno”, señaló Luciano Villa, gerente

general de Verallia Argentina.

El ecodiseño y la búsqueda de procesos más amigables con el entorno demuestran que la industria está atenta a los desafíos actuales y preparada para evolucionar. Seguir innovando en este camino permite no solo cuidar nuestros recursos, sino también posicionarnos a nivel

mundial con productos que reflejen calidad, conciencia y responsabilidad.

En esta línea, la soberana también destacó la importancia de avanzar hacia una vitivinicultura más responsable: “La innovación en la industria vitivinícola es fundamental, especialmente cuando está acompañada por un compromiso real con el cuidado del medio ambiente. Creo que avanzar en prácticas más sostenibles no solo es una responsabilidad, sino también una necesidad para poder proyectarnos a futuro”.

Con el lanzamiento de “Sparkling Azul”, Verallia —empresa líder en la fabricación de envases de vidrio— reafirma una iniciativa que sostiene desde 2013, rindiendo homenaje a las reinas vendimiales como embajadoras del vino argentino y figuras representativas de una de las celebraciones más emblemáticas del país.

En este marco, la nueva edición se incorpora al catálogo de botellas junto a desarrollos como “Sparkling Agostina”, “Sparkling Victoria”, “Burdeos Alejandrina”, “Burdeos Giuliana” y “Burdeos Suyai”, entre otras.