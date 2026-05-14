Vinos, gastronomía y Fórmula 1: Terrazas de Los Andes abre su bodega a una experiencia única

En el marco del acuerdo global entre Moët Hennessy y la Fórmula 1, Terrazas de los Andes, como parte integrante del grupo, renueva su ciclo de eventos para la temporada 2026, consolidando su presencia en uno de los deportes más prestigiosos del mundo.

Por segundo año consecutivo, los vinos Terrazas de los Andes Reserva Malbec y Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay serán servidos en el Paddock Club y demás espacios de hospitalidad de la competencia, donde se reúnen invitados internacionales, equipos, figuras del automovilismo y público VIP. Dentro de la oferta de vinos presente en la hospitalidad de la Fórmula 1 a través de dicho acuerdo,

Terrazas de los Andes es la única bodega argentina y mendocina representada.

En paralelo, la bodega ubicada en el corazón de Luján de Cuyo potencia la activación local del calendario de la F1 mediante una serie de eventos que ya se han posicionado como cita obligada para los amantes del automovilismo.

La propuesta incluye transmisiones en pantallas gigantes con sonido envolvente, simuladores profesionales para vivir la experiencia en primera persona, gastronomía diseñada especialmente para maridar con los vinos Reserva —los mismos que se sirven en el Paddock Club— y un entorno de bodega que convierte cada encuentro en una experiencia única.

Primer evento: Gran Premio de Canadá, Domingo 24 de mayo

La bodega abrirá sus puertas a partir de las 16:00 h para disfrutar de una jornada que combina adrenalina, gastronomía y vinos de montaña en un entorno incomparable.

La entrada general tiene un costo de $30.000 por persona e incluye copa de vino de bienvenida —o bebida sin alcohol a elección— y una vuelta en simulador.

Durante la carrera, los asistentes podrán acceder a una variada propuesta gastronómica y al portfolio completo de vinos de Terrazas de los Andes.

Las entradas están disponibles en Eventbrite: GP de Canadá en Terrazas de los

Andes

Próximos encuentros — Temporada 2026

5 de julio Gran Premio de Gran Bretaña Silverstone

6 de septiembre Gran Premio de Italia Monza

8 de noviembre Gran Premio de Brasil São Paulo

6 de diciembre Gran Premio de Abu Dhabi Yas Marina

Terrazas de los Andes reafirma así su compromiso con la excelencia y la innovación, acercando el espíritu de la Fórmula 1 a sus consumidores y fortaleciendo el vínculo entre los vinos mendocinos y el universo del deporte de élite mundial.