Costanera del Río Atuel: Mendoza impulsa un nuevo polo turístico y recreativo en General Alvear

El Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo en la consolidación de infraestructura con impacto regional al firmar el convenio para la creación de un espacio recreativo en General Alvear.

El acto, encabezado por el Gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Alejandro Molero, puso de relieve la labor técnica de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Emetur.

Bajo la dirección de Marité Badui y financiado por los Fondos del Resarcimiento, el proyecto se diseñó no solo como un espacio de esparcimiento, sino como una intervención urbana de gran escala que busca saldar una deuda histórica con la integración del paisaje hídrico a la trama de la ciudad.

Un nuevo ecosistema de inversión y servicios

La infraestructura prevé la construcción de salones de usos múltiples y tres paradores destinados a concesiones de servicios, lo que abrirá oportunidades para cafeterías, tiendas de productos regionales y actividades de ocio como parques aéreos. Esta articulación busca diversificar la oferta comercial de General Alvear, incentivando que los visitantes prolonguen su estadía en el departamento y generando puestos de trabajo genuinos tanto en la fase constructiva como en la operativa.

Integración urbana y calidad de vida

Desde la perspectiva social, la obra apunta a mejorar significativamente el entorno cotidiano de la población mediante la apertura de bulevares, ciclovías y sendas peatonales que conectarán puntos neurálgicos como clubes y polideportivos.

El diseño prioriza la accesibilidad universal y la seguridad, incorporando tecnología de videovigilancia para asegurar un ambiente familiar. Con esta intervención, el municipio se aproxima a los estándares internacionales de metros cuadrados de espacios verdes por habitante, fortaleciendo el tejido comunitario a través de un espacio apto para ferias, festivales y mercados locales.

Sostenibilidad y preservación del recurso natural

Además, con los lineamientos de la gestión provincial, el proyecto se asienta sobre una base de desarrollo sostenible y respeto por la flora autóctona.

El uso de materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento asegura la viabilidad a largo plazo de la infraestructura, alineándose con las tendencias globales de turismo de naturaleza y bienestar.

De esta manera, la recuperación de la costanera del Atuel se presenta como un modelo de crecimiento responsable que protege los recursos naturales mientras impulsa la modernización estética y funcional del entorno urbano.