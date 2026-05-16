La IA explotó un 166%: qué hicieron los argentinos con Internet en el último año

Durante 2025, el tráfico sobre nuestra red reflejó nuevas dinámicas de uso y hábitos digitales, entre ellas: el marcado crecimiento de herramientas de IA, hora pico de consumo, lo que sucede en 1 minuto, el consumo de streaming, y el impacto de los principales eventos deportivos y shows en vivo.

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1 minuto en internet

Personal analizó la actividad digital registrada en sus redes e identificó lo que sucede en un minuto en internet durante un período determinado. En ese lapso, millones de usuarios consumen contenidos en plataformas de streaming, redes sociales, búsquedas web y medios online, reflejando la intensidad y diversidad de los hábitos digitales actuales. En este contexto, Flow se posiciona como una de las plataformas líderes en consumo de streaming.

Pico de consumo en internet

El análisis del tráfico global y de las tendencias de uso en la red de Personal durante 2025 mostró que las franjas horarias de mayor consumo se concentraron entre las 21:00 y las 22:00 horas, reflejando una fuerte demanda de conectividad durante el horario prime time nocturno.

Evolución de la IA

Durante 2025, el uso de aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial continuó creciendo de forma acelerada. El tráfico asociado a estas plataformas aumentó un 166% respecto del año anterior, impulsado por distintos acontecimientos registrados entre Q1 y Q3. Esta tendencia refleja la creciente incorporación de herramientas de IA en los hábitos digitales.

Entre las aplicaciones más utilizadas durante 2025 se destacaron herramientas como ChatGPT, Cursor y Claude, junto con otras plataformas de inteligencia artificial orientadas a la programación, la generación de contenido, la creación de imágenes y los asistentes conversacionales, que concentraron gran parte del tráfico.

Streaming

Flow se posicionó como la plataforma más utilizada sobre la red fija, destacándose por su propuesta integral de TV en vivo, contenidos originales, estrenos de cine, coproducciones, deportes y música. En segundo lugar se ubicó Netflix, seguida por Disney+, Prime Video y HBO Max.

Eventos destacados

Los eventos deportivos en vivo continuaron siendo uno de los contenidos más elegidos por los usuarios de Flow durante 2025. Entre las transmisiones con mayor audiencia se destacaron los partidos de las Eliminatorias para el Mundial y la Liga Profesional Argentina. El encuentro más visto fue Argentina vs. Brasil, seguido por Argentina vs. Venezuela, Ecuador vs. Argentina, Boca vs. Independiente y River vs. Boca.

Lo más visto en música

Los recitales y festivales en vivo siguieron posicionándose entre los contenidos más elegidos por los usuarios de Flow durante 2025. Eventos exclusivos como Lollapalooza Argentina y Quilmes Rock se destacaron entre las propuestas más vistas.

También sobresalieron presentaciones de artistas como María Becerra, Dua Lipa, Lali y Los Piojos. A través de Flow, Personal continuó acercando a sus usuarios la transmisión de shows nacionales e internacionales mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a artistas y referentes de la industria musical.

Gaming

Durante 2025, los videojuegos online se posicionaron entre los consumos digitales más relevantes de los usuarios. PlayStation encabezó el ranking de plataformas más utilizadas, seguida por Epic Games, Valve, Roblox y Xbox Live, reflejando el crecimiento de las experiencias multijugador y el gaming online en la red.