Talento creativo mendocino: los botines intervenidos que enamoraron a la Scaloneta

El Bar El Gordo al Arco, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza y Quilmes, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentaron “Hechos para la tierra”, una iniciativa que une la pasión por el fútbol con el talento creativo argentino para homenajear a los últimos campeones del mundo.

La propuesta invitó a estudiantes de tercer año de las carreras de Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico a realizar intervenciones inspiradas en los jugadores albicelestes usando botines de fútbol como lienzo.

En total, participaron más de 270 alumnos, organizados en diferentes grupos para trabajar sobre distintas piezas convertidas en homenajes artísticos, que también representaron lo que significó la conquista en Qatar para los hinchas.

El equipo ganador del concurso fue responsable del diseño de un par de botines inspirado en Leandro Paredes, quien reconoció a los jóvenes a través de un comentario en las redes sociales y amplificó el alcance de la propuesta.

Como premio, los ganadores recibieron un año de comida gratis en bar El Gordo al Arco y cerveza Quilmes para todos sus integrantes, además de vouchers de compra en Seus Indumentaria.

Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y el “Cuti” Romero, también comentaron sobre los diseños inspirados en ellos, correspondientes al segundo y tercer puesto de la competencia.

“Hechos para la tierra” se enmarca dentro de “Co-Razones para creer”, la campaña con la que Quilmes busca seguir acompañando la pasión mundialista de los argentinos a través de experiencias y propuestas que conecten emocionalmente con los hinchas.

En ese marco, la marca continúa acompañando a bares y espacios de encuentro de todo el país, impulsando acciones que nacen desde la comunidad y potencian el talento local.

La iniciativa formó parte del concurso “Quilmes y El Gordo al Arco”, una propuesta desarrollada junto al reconocido bar mendocino con foco en la creatividad joven, la participación de la comunidad y el encuentro entre amigos alrededor del fútbol.

“Con ‘Hechos para la tierra’ buscamos unir la pasión por el fútbol con la creatividad argentina, incorporando talento joven y una mirada local a una propuesta que homenajea a los campeones del mundo y a lo que significó para muchos argentinos volver a creer después del Mundial 2022”, comentó Lucila Djeredjian, gerente de marca Quilmes.

“Para Quilmes, el Mundial es mucho más que un torneo: es un momento que se vive en cada previa, ritual y encuentro entre amigos, y queremos seguir acompañando esa pasión de una manera cercana y auténtica”, cerró Djeredjian.

Por su parte, Constanza Montalto, delegada de alumnas de la Universidad de Mendoza y representante del equipo ganador, comentó: “Que Leandro Paredes haya comentado sobre nuestro trabajo, como también hicieron Julian, Otamendi y el Cuti, es una motivación enorme para todo el equipo y nos dejó la sensación de que las oportunidades aparecen en los lugares más inesperados cuando uno se esfuerza todos los días para lograr su objetivo.

Además de llevarnos una pieza para nuestro portfolio, esta experiencia nos hizo más organizados y mejores compañeros, ya que tuvimos que materializar ideas en muy poco tiempo junto a 18 chicas de distintas carreras de diseño. Estamos muy agradecidas por haber sido parte de una iniciativa que nos impulsó a seguir creando y creyendo en nuestras ideas”, comentó.