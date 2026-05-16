Millas automáticas: la nueva propuesta de valor entre Supervielle y Aerolíneas

Supervielle y Aerolíneas Argentinas anunciaron un acuerdo estratégico que permite a los clientes del banco acumular millas del programa Aerolíneas Plus con sus consumos en las tarjetas de crédito.

A partir de esta alianza, los clientes de Supervielle acumulan millas Aerolíneas Plus bajo una equivalencia de 1 dólar = 1 milla, de forma simple y automática. Cada consumo con tarjeta de crédito se transforma de manera directa en millas canjeables por pasajes nacionales e internacionales.

En pocos meses, con sus consumos habituales, los clientes pueden acceder a su próximo viaje a través de la red de vuelos más amplia del país.

El programa está orientado a los segmentos Identité con tarjetas Visa Signature y Mastercard Black, y Visa y Mastercard Platinum, ofreciendo una adhesión 100% digital, a través de la App o de Online Banking del banco y así acumular millas de manera automática. De esta forma, Supervielle y Aerolíneas Argentinas refuerzan una propuesta de valor que combina simplicidad, beneficios tangibles y una experiencia real.

La iniciativa contempla promociones conjuntas, facilidades de financiación para la compra de pasajes, 6 cuotas sin interés durante todo mayo y hasta 12 cuotas durante esta semana, beneficios en servicios turísticos y la opción de emitir pasajes combinando millas y pesos. Más alternativas para que cada cliente pueda viajar a su manera.

“Este acuerdo refleja nuestra convicción de que los beneficios financieros deben traducirse en experiencias reales. Queremos convertir a Supervielle en un banco cada vez más atractivo, que acompañe el día a día de nuestros clientes, incluyendo rendimientos automáticos en sus cuentas y también beneficios concretos en sus consumos, no solo con ahorros sino con la posibilidad de sumar viajes. Integrar servicios financieros con experiencias únicas es parte central de nuestra estrategia”, afirmó Paco Manríquez, CEO de Banco Supervielle.

Desde Aerolíneas Argentinas, la alianza se enmarca en una estrategia de fortalecimiento del programa Aerolíneas Plus y de expansión de acuerdos que mejoran la experiencia de sus pasajeros y amplían el alcance de la propuesta de valor.

“Esta alianza nos permite ampliar el alcance de Aerolíneas Plus y acercar beneficios concretos a nuestros pasajeros, integrando la experiencia de viaje con el día a día de los clientes. Con este acuerdo, seguimos generando oportunidades para que más personas puedan acceder a nuestra red de destinos nacionales e internacionales”, señaló el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabian Lombardo.

La alianza entre Supervielle y Aerolíneas Argentinas se inscribe en la estrategia del banco de consolidar un ecosistema de servicios que va más allá de los productos financieros tradicionales, incorporando propuestas vinculadas al consumo, la movilidad y el turismo, una categoría cada vez más relevante para sus clientes.

La incorporación a Aerolíneas Plus se suma a los beneficios de viaje que ya forman parte de la propuesta Identité: acceso a salones VIP en aeropuertos del país y del mundo, seguros de viaje y Fast Pass en Ezeiza con prioridad en controles migratorios. Un ecosistema pensado para que el cliente Identité viaje con un nivel de servicio diferencial, desde que sale de su casa hasta que llega a destino.

Con esta iniciativa, ambas compañías refuerzan su compromiso de innovar, simplificar y generar valor, convirtiendo cada consumo en un paso más hacia el próximo destino.