Municipios: Godoy Cruz se consolida como referente de gestión pública a nivel nacional

El intendente, Diego Costarelli, participó este miércoles de una nueva edición de La Noche de los Intendentes 2026, el principal encuentro federal de municipalidades del país. Durante la jornada, la comuna recibió importantes reconocimientos por sus políticas públicas vinculadas a transición energética y primera infancia.

El evento se realizó en Rosario y reunió a más de 300 intendentes de todo el país. Además, participaron gobernadores, legisladores, empresarios y referentes académicos.

Cabe destacar que, en esta edición, la agenda estuvo centrada en innovación pública, autonomía municipal, seguridad urbana y transformación territorial.

En este contexto, la gestión encabezada por Costarelli volvió a posicionar a Godoy Cruz entre los municipios referentes de Argentina. Esto se debe, a un modelo de gestión eficiente, innovador y con fuerte impacto social.

Reconocimiento nacional por políticas de transición energética

En el marco del encuentro organizado por la Red de Innovación Local, Godoy Cruz recibió el sello “Ciudad de la Energía”. Dicha distinción reconoce el trabajo sostenido del Municipio en eficiencia energética, energías renovables, movilidad sustentable y reducción de emisiones.

Entre las acciones destacadas se encuentran el plan Godoy Cruz Carbono Neutral 2030, la reconversión del alumbrado público con tecnología LED, la instalación de estaciones de carga solar y la incorporación de vehículos eléctricos.

Además, el Departamento cuenta con el primer parque solar municipal con capacidad de generación de 1 MW. Esta política fortalece el compromiso local con el desarrollo sostenible y el cuidado ambiental.

Asimismo, se destacó la implementación de programas de inclusión y participación ciudadana destinados a promover tecnologías limpias y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Godoy Cruz también fue distinguido por sus políticas de primera infancia

Durante la cumbre federal, el Municipio recibió además el “Sello de Primera Infancia”. Este reconocimiento es impulsado por RIL y pone en valor las políticas públicas orientadas al acompañamiento integral de niños en sus primeros años de vida.

La distinción surgió tras una evaluación técnica de programas municipales vinculados a salud, educación, desarrollo social y acompañamiento familiar.

Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 11 jardines maternales municipales que atienden a aproximadamente 800 niños y niñas de entre 45 días y 3 años. Cabe destacar que, los mismos brindan atención educativa, nutricional y realizan un seguimiento interdisciplinario.

A esto se suman las políticas de acompañamiento comunitario y protección integral de derechos que el Municipio desarrolla mediante sus efectores de salud y equipos territoriales.

Igualmente, es necesario resaltar que, durante 2025, los efectores municipales realizaron más de 14 mil prestaciones vinculadas a primera infancia. Así, se efectuaron controles pediátricos, vacunación, atención psicológica, odontopediatría y puericultura.

Una gestión reconocida por innovación y transparencia

Los reconocimientos obtenidos en Rosario se suman a una extensa trayectoria de distinciones nacionales e internacionales recibidas por Godoy Cruz en los últimos años.

Entre ellas se destacan el Premio Nacional a la Calidad Municipal, reconocimientos en Gobierno Abierto y Datos Abiertos, además de certificaciones vinculadas a planificación urbana, transparencia y gestión eficiente.

En 2024, Godoy Cruz también había sido distinguido por RIL por sus políticas de planificación urbana y gestión eficiente. Además, la Fundación Conocimiento Abierto ubicó al Municipio entre las ciudades con mejores índices de datos abiertos de Argentina.

De esta manera, la gestión encabezada por Diego Costarelli continúa consolidando a Godoy Cruz como un municipio innovador, sostenible y comprometido con políticas públicas que mejoran la calidad de vida de la comunidad.