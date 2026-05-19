Arajet inauguró el nuevo vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana

La nueva conexión operará tres veces por semana, los miércoles, sábados y domingos, ofreciendo a los viajeros mendocinos acceso directo a uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe y conexiones ágiles hacia destinos internacionales como Cancún, Chicago, Kingston, Lima, Miami, Ciudad de México, Orlando y San Juan, a través de la red de Arajet.

En el marco del vuelo inaugural, Arajet realizó este 18 de mayo un acto protocolar de inauguración de la nueva ruta Mendoza–Punta Cana en la sala de prensa del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, junto a representantes del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y Aeropuertos Argentina.

Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de esta nueva conexión aérea para fortalecer la conectividad internacional de la provincia, impulsar el turismo receptivo y emisivo, y fomentar nuevas oportunidades de intercambio comercial y cultural entre Argentina, República Dominicana y el resto del continente.

Con esta inauguración, Mendoza se convierte en la tercera ciudad argentina con operaciones directas de Arajet, junto a Buenos Aires, Córdoba y Rosario, reforzando la apuesta de la aerolínea por el crecimiento del turismo y el intercambio comercial y cultural entre ambos países.

“Hoy celebramos un paso importante en nuestra expansión regional y en nuestro compromiso de acercar más destinos de manera eficiente y accesible para todos los viajeros. Mendoza representa una ciudad estratégica por su potencial turístico, económico y cultural, y estamos orgullosos de conectar directamente esta importante provincia argentina con Punta Cana y toda nuestra red en las Américas”, expresó José Cabrera, Vicepresidente de Comunicaciones de Arajet.

"Esta nueva ruta entre Mendoza y Punta Cana es el resultado de un trabajo activo y sostenido en atracción de aerolíneas y desarrollo de rutas. Que Arajet elija Mendoza como su cuarto destino en Argentina no es casualidad: refleja el dinamismo de la provincia y el compromiso de Aeropuertos Argentina con la conectividad federal. Con casi 47 millones de pasajeros en 2025 y un crecimiento del 17% en vuelos internacionales, Argentina lidera en la región — y seguimos empujando para que así sea», precisó Sergio Rinaldo, Gerente General Regional de Aeropuertos Argentina.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, comentó que «la nueva ruta mejora la conexión internacional de la provincia, facilitando tanto el turismo receptivo como emisivo, y abriendo oportunidades de negocios». Además, agregó que «junto al Gobernador Cornejo venimos trabajando desde hace más de una década en mejorar la conectividad aérea de la provincia. Gracias a la política de Cielos abiertos del Gobierno Nacional y a las gestiones que viene llevando a cabo Mendoza, hoy podemos decir que está nueva ruta es una realidad».

Con esta apertura, Arajet continúa consolidando a Punta Cana y Santo Domingo como centros estratégicos de conexión aérea para las Américas, ampliando las opciones de viaje para pasajeros de toda la región.

Viaje de familiarización

Con el objetivo de promocionar nuestro destino y en una acción conjunta entre Arajet, el Emetur y establecimientos pertenecientes al Consejo Consultivo de la Actividad Privada del Ente, se está realizando un fam press con influencers y líderes de opinión de República Dominicana.

El objetivo es que puedan conocer en primera persona algunos de los atractivos más destacados de nuestra provincia y difundirlos entre sus seguidores.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea dominicana reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Inició operaciones en 2022 y actualmente cuenta con dos bases de operaciones: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8, ofrece viajes seguros y accesibles hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.