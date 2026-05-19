IMPSA despeja su futuro: la Justicia avaló su plan de reestructuración financiera

IMPSA, empresa líder en proyectos hidroeléctricos, fabricación y provisión de grúas portuarias y desarrollo de tecnología nuclear, informó que el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza homologó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado por la compañía en el marco de su proceso de reestructuración financiera.

La homologación del APE representa un paso fundamental en el proceso de normalización financiera y consolidación de la nueva etapa de IMPSA, permitiendo avanzar con la implementación del canje de deuda previsto en el acuerdo oportunamente aprobado por los acreedores.

La compañía destacó y agradeció el acompañamiento de los acreedores, quienes respaldaron la propuesta impulsada por Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), accionista controlante de IMPSA.

Con este avance, IMPSA continuará enfocada en la recuperación de su capacidad productiva y tecnológica, fortaleciendo su posicionamiento internacional en sus unidades de negocios hydro, nuclear, grúas portuarias y energías renovables.

IMPSA en números

Con más de 115 años de trayectoria, IMPSA es una de las compañías tecnológicas e industriales más relevantes de Argentina y América Latina en materia de energía e infraestructura.

La empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados y una cadena de valor integrada por más de 100 PyMEs argentinas.

Desde su Centro de Desarrollo Tecnológico en Mendoza, IMPSA instaló más de 200 turbinas hidroeléctricas y más de 300 grúas portuarias que continúan operando en distintos mercados del mundo.

Asimismo, la compañía suma una potencia instalada superior a 50.000 MW a nivel global y más de 50 años de experiencia en el sector nuclear y de Oil & Gas.