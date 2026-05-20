Con 6.000 empleos, Mendoza se posiciona como destino competitivo en turismo de reuniones

Mendoza Bureau expuso que uno de los principales objetivos es convertirse en socio estratégico del sector público para trabajar en sinergia asociativa y generar divisas como producto de exportación con mayor capacidad real de captar congresos, incentivos y corporativos, anticipándose al mercado y estar siempre a la vanguardia de las tendencias, cambios de demanda y nuevas oportunidades.

Coincidieron en generar y potenciar el crecimiento de la Industria de Reuniones en Mendoza, creando un destino competitivo y construyendo una visión conjunta junto al Ente de Turismo de Mendoza y fortalecer las acciones de comercialización en ferias internacionales como IBTM, IMEX y FIEXPO, donde participarán de manera conjunta, logrando la confianza de los decisores internacionales para que elijan a Mendoza como próxima sede de sus congresos.

Consultado el presidente del Mendoza Bureau Miguel Osimani, refirió que “Cuando el sector público y el sector privado trabajan alineados, el turismo deja de ser una actividad y se convierte en una política de desarrollo económico".

También repasaron los resultados del Observatorio de Turismo de Reuniones, una herramienta de medición propia que posiciona a Mendoza como una de las pocas provincias del país con datos sistemáticos sobre este segmento.

Según el relevamiento correspondiente a 2024-2025, se realizaron 541 eventos en la provincia, con un impacto económico directo anual estimado de entre USD 180 y 230 millones, y un impacto total —considerando efectos directos e indirectos— de entre USD 300 y 420 millones.

Durante el encuentro, todas las partes coincidieron en la importancia del turismo de reuniones como motor de recaudación tanto a nivel provincial como nacional.

El informe presentado por Mendoza Bureau estima ingresos fiscales anuales de entre USD 16 y 25 millones, incluyendo ingresos brutos, tasas municipales y otros tributos, lo que refuerza la visión compartida de que invertir en la promoción de este segmento que tiene un retorno directo para las arcas públicas.

Datos clave del sector

• 541 eventos realizados.

• Impacto económico directo anual: entre USD 180 y 230 millones.

• Impacto económico total: entre USD 300 y 420 millones.

• Entre 4.500 y 6.000 empleos sostenidos de calidad.

• El turista de reuniones gasta un 35% más que el turista de ocio.

• El 40% regresa al destino con su familia.

• Segmento que no depende del tipo de cambio.

• 350 bodegas en Mendoza, 208 con restaurante y 90 con alojamiento.

• Segundo destino del país con mayor cantidad de hoteles 5 estrellas, después de CABA.

• Impacto fiscal estimado: entre USD 16 y 25 millones anuales.

Mendoza, un destino con ventajas competitivas únicas

Mendoza combina conectividad aérea y terrestre, infraestructura hotelera de primer nivel, una oferta gastronómica y vitivinícola de clase mundial, atractivos naturales y culturales de alto valor, y su ubicación estratégica en el corredor bioceánico.

Es la provincia del interior del país con mayor cantidad de hoteles cinco estrellas después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuenta con personal capacitado en idiomas y hospitalidad.

Además, el turismo de reuniones contribuye a romper la estacionalidad del turismo tradicional, ya que se desarrolla durante todo el año. A nivel global, el 72% de las reuniones asociativas son de menos de 500 participantes, un segmento especialmente relevante para destinos como Mendoza por su infraestructura, servicios y escala operativa.

Acerca de Mendoza Bureau Convention

Mendoza Bureau Convention es una organización sin fines de lucro que reúne a empresas líderes del turismo de reuniones en Mendoza.

Actualmente cuenta con 44 socios vinculados a hoteles, empresas de organización de congresos y eventos, tecnología audiovisual, transporte, logística, viajes, turismo, restaurantes y bodegas. La nueva comisión directiva 2026-2028 está encabezada por Miguel Osimani como presidente y Marcelo Rosental como vicepresidente.