Turismo romántico: el plan de Mendoza para fortalecer su presencia en el mercado global

Con el propósito de profesionalizar el ecosistema turístico local, se llevará a cabo el programa de capacitación “Mendoza: Un destino que enamora”. Esta iniciativa busca transformar el potencial de la región en un producto de exportación, bajo la premisa de que el Turismo de Romance es, ante todo, un motor de desarrollo sostenible que integra la economía local, la cultura y los servicios de alta gama.

El cronograma, que tendrá sede en el Hotel Esplendor By Wyndham Mendoza, está diseñado para fortalecer toda la cadena de valor: desde hoteles y bodegas hasta productores locales y proveedores de servicios, garantizando que el destino esté estructurado y preparado para la demanda internacional.

Liderazgo internacional y visión estratégica

La capacitación central estará a cargo de la Mtra. Dagyi Rivera (México), consultora internacional con una destacada trayectoria académica que incluye una Maestría en Gerencia Empresarial y especializaciones en Organización de Eventos y Gestión de Experiencias Turísticas.

Rivera, experta certificada en estándares de competencia laboral y diversidad, enfocará su intervención en la Activación Estratégica del Turismo de Romance, una metodología que busca beneficiar a las comunidades locales mediante la creación de experiencias auténticas y estructuradas.

Complementando esta visión, el Lic. Martín Barreda (Argentina) disertará sobre Branding y Marketing Digital. Su propuesta técnica brindará herramientas para que los prestadores mendocinos puedan posicionar sus servicios en mercados de alto valor, utilizando el branding emocional como factor diferencial frente a la competencia global.

Experiencia técnica y vinculación local

El programa incluye una instancia de vinculación práctica el miércoles 10 de junio mediante un Fam Trip técnico coordinado por Silvia Bodiglio. El recorrido contempla visitas a Bodega Finca Agostino y Bodega Tempus Alba, donde los asistentes relevarán infraestructura clave para la realización de bodas de destino y renovaciones de votos.

Este encuentro es impulsado por la comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el apoyo fundamental del Hola Maipú (Dirección de Turismo de la municipalidad de Maipú), Esplendor by Wyndham Mendoza, Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y Mendoza Bureau.

Perfil de la disertante principal:

La Mtra. Dagyi Rivera posee una sólida formación en gerencia y administración de empresas, con certificaciones internacionales en Coordinación de Eventos y Entrenamiento en "LGBTQ Weddings" por el Equality Institute (USA). Actualmente se especializa en el análisis de Big Data aplicado al Turismo Digital con Google, aportando una visión tecnológica y moderna a la industria del romance.

Información Adicional:

● Fechas: 9 y 10 de junio de 2026.

● Lugar: Hotel Esplendor By Wyndham, Maipú, Mendoza.

● Inscripciones: https://forms.gle/ZXqsQmho513zNied7.