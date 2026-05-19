Godoy Cruz, polo gastronómico: Bodeglotón movilizó $17,5 millones y 100 puestos de trabajo

El municipio de Godoy Cruz ratificó su liderazgo en la organización de propuestas que dinamizan la economía local. Es que con la realización de «Bodeglotón: 1º Encuentro de Bodegones Mendocinos» se rescata además la identidad cultural.

Así, el emblemático Espacio Arizu fue el punto de encuentro para aproximadamente 850 vecinos y turistas que disfrutaron esta propuesta. La misma combinó la nostalgia de la cocina hogareña con el impulso productivo del departamento.

La comuna diseñó una experiencia sumamente inclusiva que superó las expectativas del sector.

En total, se comercializaron 785 menús tradicionales —con clásicos que fueron desde el matambre a la pizza y el locro hasta alternativas adaptadas para veganos y opciones sin TACC para celíacos—. Asimismo, estuvieron acompañados por la salida de 191 bebidas sin alcohol y 622 vasos de bebidas con alcohol de productores locales. Además de una destacada oferta en cafetería artesanal y alfajores.

“Este evento no solo fue un punto de encuentro y celebración para nuestros vecinos, sino un verdadero motor económico para el municipio. Haber movilizado más de 17 millones de pesos es el reflejo directo de una gestión que cree y apuesta firmemente por el desarrollo cultural, gastronómico y emprendedor.

Cuando el Estado genera los espacios y el sector privado acompaña con talento y esfuerzo, el resultado es este: empleo local que se activa, visibilidad para nuestros emprendedores y una comunidad que crece con identidad propia”, describió el intendente Diego Costarelli.

Cifras que impulsan el desarrollo local

El éxito de la convocatoria se vio reflejado de manera directa en los números del evento. De este modo, la actividad netamente gastronómica cerró con un balance de $16.517.500 en ventas. Esto permite evidenciar un fuerte respaldo financiero para el sector privado y los trabajadores independientes.

A este importante movimiento se sumó el valor agregado por el Mercado de Emprendedores de Godoy Cruz. Este es un espacio clave promovido por el Municipio para visibilizar el talento local. Allí, los stands de artesanos dedicados a la marroquinería, la cerámica, la decoración, la papelería y la holística, entre otros rubros, sumaron un impacto económico estimado en $1.000.000.

Con un gran despliegue organizativo, la gestión comunal logró articular un circuito comercial directo que superó los 17,5 millones de pesos en total. En ese sentido, se reafirma la importancia de generar espacios públicos vivos al servicio de la producción y el encuentro comunitario.

Asimismo, la propuesta funcionó como una fuerte plataforma de empleo local. Se generaron puestos de trabajo directos para cerca de 100 personas, organizando stands, despacho, cocinas, asistencia de escenario y servicios de logística general.

Este volumen de empleo directo subraya el valor de iniciativas que no son solo espacios de recreación familiar, sino también motores clave para la reactivación económica del municipio.

De esta manera, se garantiza que el impacto de la inversión se traduzca de forma inmediata en el sustento de decenas de familias de la zona.